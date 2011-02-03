نمایشگاه "عکس انقلاب" در گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی صفایی، مدیر اجرایی نشر "پیک ریحان" عصر پنجشنبه در حاشیه این نمایشگاه، هدف از برپایی نمایشگاه را آشنایی شهروندان با روزهای انقلاب در این شهرستان بیان کرد.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه چهل اثر عکاسی از "محسن حاتم نژاد"، "سید ضیاء سیدین"، "محمد اسماعیل شهیدی" و "ایرج قوشچی" به نمایش درآمده است.

وی با بیان اینکه عکس های به نمایش گذاشته شده در سالهای قبل متعلق به عکاسان کشوری بود، افزود: در نمایشگاه امسال عکس های متعلق به آرشیو شخصی "محمود اخوان مهدوی"، پژوهشگر فرهنگ وتاریخ گرگان به نمایش گذاشته شده است.

صفایی تصریح کرد: این نمایشگاه تا 22 بهمن سال جاری از ساعت 9 صبح تا 21 شب برای بازدید عموم در پارک شهر گرگان دایر است.



این نمایشگاه عکس انقلاب 57 با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و نشر پیک ریحان در پارک شهر گرگان برپا شد.