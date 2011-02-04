91 طرح عمرانی و خدماتی در بوئین زهرا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ابوالفضل طاهرخانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی این 91 طرح را شامل طرح های کشاورزی، عمران شهری و روستایی، امور زیربنایی و فرهنگی ذکر کرد.



طاهرخانی یادآور شد: در بخش کشاورزی پروژه هایی از قبیل ایجاد کانالهای بتنی آبرسانی، آبیاری قطره ای و بارانی و راه اندازی مخازن آب آشامیدنی به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به بهره مندی 70 درصدی روستائیان این شهرستان از نعمت گاز طبیعی گفت: هم اکنون مردم بخش های مرکزی، شال، رامند و ارداق از این نعمت الهی برخوردار هستند و بزودی عملیات گازرسانی به روستاهای بخش آوج و آبگرم نیز آغاز خواهد شد.



طاهرخانی اضافه کرد: عملیات گازرسانی به روستاهای حسین آباد، حیدرآباد، کوره های آجرپزی و 20 واحد صنعتی در دهه مبارک فجر امسال نیز آغاز شود.



وی تصریح کرد: با توجه به خدمات صورت گرفته توسط دولت در این منطقه در ایام دهه مبارک فجر اداره صنایع، کلانتری 11 بخش مرکزی، مسکن مددجویان و فرهنگیان آبگرم، ساختمان دادگاه و شورای حل اختلاف رامند، پایگاه های بسیج روستایی و خانه های عالم به مرحله بهره برداری خواهد رسید.



طاهرخانی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه های عکس و نوآوری ها، برگزاری یادواره های شهدا در روستاهای شهرستان و بهره برداری از20 طرح عمرانی دهیاری ها از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر امسال در شهرستان بوئین زهرا از توابع استان قزوین است.