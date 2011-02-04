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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

طاهرخانی:

91 طرح عمرانی و خدماتی در بوئین زهرا افتتاح می شود

91 طرح عمرانی و خدماتی در بوئین زهرا افتتاح می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: فرماندار بوئین زهرا از بهره برداری 91 طرح عمرانی و خدماتی در این شهرستان در ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ابوالفضل طاهرخانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی این 91 طرح را شامل طرح های کشاورزی، عمران شهری و روستایی، امور زیربنایی و فرهنگی ذکر کرد.
 
طاهرخانی یادآور شد: در بخش کشاورزی پروژه هایی از قبیل ایجاد کانالهای بتنی آبرسانی، آبیاری قطره ای و بارانی و راه اندازی مخازن آب آشامیدنی به بهره برداری می رسند.
 
وی با اشاره به بهره مندی 70 درصدی روستائیان این شهرستان از نعمت گاز طبیعی گفت: هم اکنون مردم بخش های مرکزی، شال، رامند و ارداق از این نعمت الهی برخوردار هستند و بزودی عملیات گازرسانی به روستاهای بخش آوج و آبگرم نیز آغاز خواهد شد.
 
طاهرخانی اضافه کرد: عملیات گازرسانی به روستاهای حسین آباد، حیدرآباد، کوره های آجرپزی و 20 واحد صنعتی در دهه مبارک فجر امسال نیز آغاز شود.
 
وی تصریح کرد: با توجه به خدمات صورت گرفته توسط دولت در این منطقه در ایام دهه مبارک فجر اداره صنایع، کلانتری 11 بخش مرکزی، مسکن مددجویان و فرهنگیان آبگرم، ساختمان دادگاه و شورای حل اختلاف رامند، پایگاه های بسیج روستایی و خانه های عالم به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
 
طاهرخانی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه های عکس و نوآوری ها، برگزاری یادواره های شهدا در روستاهای شهرستان و بهره برداری از20 طرح عمرانی دهیاری ها از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر امسال در شهرستان بوئین زهرا از توابع استان قزوین است.
کد مطلب 1245129

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