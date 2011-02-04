76 پروژه در شهرستان آبیک به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین هوشنگ اعلایی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با بیان اینکه 47 پروژه از این تعداد در روستاهای این شهرستان به بهره برداری می رسد، افزود: در بخش امور زیربنایی 53 پروژه با 617 میلیارد و260 میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری می سد.

وی گفت: در بخش امور فرهنگی نیز 11 پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 473 میلیون ریال اعتبار در دهه مبارک فجر امسال افتتاح می شود.

به گفته اعلایی در بخش عمران شهری و روستایی نیز هفت پروژه آبفای شهری و شهرداری خاکعلی با هفت میلیارد و680 میلیون ریال سرمایه گذاری افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: پنج طرح بهسازی و مقاوم سازی بزرگ نیز در مناطق روستایی این شهرستان توسط بنیاد مسکن با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد و590 میلیون ریال در ایام الله دهه مبارک فجر امسال آماده بهره برداری شده است.

اعلایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با روند رو به رشدی در حال حرکت است یادآورشد: با نگاهی منصفانه به عمر 32 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی در خواهیم یافت که این انقلاب با وجود تمام مشکلات داخلی و بین المللی هرگز از حرکت در مسیر اهداف والای خود بازنمانده و با عزت و قدرت به راه خود ادامه می دهد.

فرماندار آبیک، خیزش عظیم کشورهای اسلامی و عربی را نشأت گرفته از انقلاب اسلامی عنوان و خاطر نشان کرد: اگر به آموزه های دینی بازگردیم و آن را در امور مختلف بکار گیریم می توانیم به موفقیت دست یابیم زیرا دین اسلام برای همه بخشهای زندگی انسان ها برنامه دارد و می تواند جهان را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند.