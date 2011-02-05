به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا خورشیدزاده در یک نشست خبری در محل خانه مطبوعات هرمزگان در خصوص اظهارات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان مبنی بر انحلال خانه مطبوعات استان هرمزگان، بیان داشت: خانه مطبوعات هرمزگان با قدرت و قاطعیت به کار خود ادامه می دهد و اظهارات مدیرکل ارشاد هرمزگان نمی تواند موجب انحلال خانه مطبوعات شود.

وی افزود: در روزهای دهه مبارک فجر آن چیزی که برای خانه مطبوعات هرمزگان مهم است انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی است و خانه مطبوعات ذهن خود را بیش از این درگیر اینگونه مسائل کوچک که بر پایه فرافکنی مطرح می شوند نخواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان ادامه داد: البته خانه مطبوعات هرمزگان چشم خود را بر روی اتهامات غیرقانونی که توسط اداره کل ارشاد به این خانه زده شده است نمی بندد و در جای خودش همه مسائل را مطرح خواهیم کرد.

خورشیدزاده اظهار داشت: سینه اعضای خانه مطبوعات هرمزگان پر از حرفهای ناگفته است اما نمی خواهیم بیش از این به مسائل مطرح شده دامن بزنیم و خانه مطبوعات بدون هیچ مشکل قانونی به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی در خصوص اساسنامه جدید خانه های مطبوعات کشور گفت: تا این لحظه هیچ استانی برای برگزاری انتخابات با توجه به اساسنامه جدید اقدام نکرده است و ما هم بنا بر این گذاشته ایم که اساسنامه جدید با حضور اعضای مجمع عمومی خانه مطبوعات هرمزگان بررسی شود و در صورتی که اعضا این اساسنامه را پذیرفتند آنگاه انتخابات برگزار شود.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان با اشاره به حرکت نامناسب اداره کل ارشاد هرمزگان در دادن فراخوان انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان، تصریح کرد: خوشبختانه با درایت مسئولان استان هرمزگان برگزاری این انتخابات منتفی اعلام شد و ما هیچ مشکلی برای برگزاری انتخابات نداریم اما انتخابات باید با ساز و کارها و فرآیندهای قانونی انجام شود.

خورشیدزاده با اشاره به اظهارات مدیرکل ارشاد هرمزگان مبنی بر کارهای سیاسی اعضای خانه مطبوعات هرمزگان، عنوان کرد: آقای مدیرکل باید مصادیق این کارهای سیاسی را اعلام کند و باید برای این اظهارات خود مدارک قانونی داشته باشد و گرنه هرکسی می تواند بدون هیچ دلیل و مدرکی به دیگران اتهام بزند.

مدیرکل ارشاد برای اعضای جدید هیئت مدیره پیام تبریک ارسال کرد

وی در خصوص ادعای دیگر مدیرکل ارشاد هرمزگان مبنی بر ثبت نشدن تغییرات در هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان، اظهار داشت: خود آقای مدیرکل ارشاد برای اعضای جدید هیئت مدیره خانه مطبوعات به طور کاملا رسمی پیام تبریک ارسال کرده است و تا همین 10 روز پیش با این هیئت مدیره نامه نگاری اداری و رسمی انجام داده است و معلوم نیست درحال حاضر چه طور این اعضای هیئت مدیره را غیرقانونی می داند.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان با بیان اینکه این خانه حدود سه سال است که هیچ بودجه ای را از اداره کل ارشاد هرمزگان دریافت نکرده ، تاکید کرد: در شرایط فعلی مهمترین مسئله برای اعضای خانه مطبوعات هرمزگان اطلاع رسانی دقیق در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی و افتتاح طرحها در دهه مبارک فجر است تا بتوانیم کام مردم را شیرین کنیم.