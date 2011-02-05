به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود پاکزاد در یک نشست خبری در محل خانه مطبوعات هرمزگان با اشاره به اظهارات مدیرکل ارشاد هرمزگان مبنی بر انحلال خانه مطبوعات استان هرمزگان، عنوان کرد: در ایام دهه مبارک فجر ضرورتی ندارد به مسائل حاشیه ای بپردازیم و در این ایام باید بیشتر به انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی توجه کنیم.

وی افزود: از لحاظ قانونی تنها دو مرجع یعنی دادگاه و مجمع عمومی خانه مطبوعات هرمزگان می توانند خانه مطبوعات را منحل کنند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از لحاظ قانونی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان بیان داشت: مدیرکل ارشاد هرمزگان به دنبال فرافکنی است اما در روزهای دهه مبارک فجر همگی ما باید به مسائل کلان استان هرمزگان توجه کنیم نه اینکه به مسائل حاشیه ای بپردازیم.

پاکزاد با اشاره به چاپ کتابی ازعملکرد مدیرکل ارشاد هرمزگان، اظهار داشت: اخیرا کتابی با هزینه های فراوان ازعملکرد مدیر کل ارشاد هرمزگان چاپ شده است که اداره کل ارشاد باید به جای اینگونه هزینه ها کمی هم به فکر کمک به مطبوعات استان هرمزگان باشد.