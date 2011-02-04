سران مستکبر خاورمیانه در آستانه پیوستن به زباله دان تاریخ هستند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی در مراسم گرامیداشت مرحوم سید محمود کاظمی دینان نماینده فقید سه دوره مردم آمل در مجلس شورای و38 شهید منطقه امیری لاریجان آمل گفت: قیام مردم تونس و مصر و یمن نوعی بیداری اسلامی است که سران استکبارغربی وحامیان دروغین این کشورها باید به آن توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: دیر یا زود و با توجه به تحولات اخیرمردمی درکشورهای مصر، تونس و یمن ، بزودی شاهد خاورمیانه اسلامی با عزت وعظمت خواهیم بود.

استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) را موجب بیداری کشورهای مظلوم، مسلمان و آزاده دنیا دانست و گفت: یادا مام راحل و شهدایی که برای ایران اسلامی عزت و افتخارآفرین شدند باید همیشه و درهمه حال گرامی داشته شود.

ادیب یزدی به بیان ویژگی های شخصیتی، سید محمود کاظمی دینان، نماینده سه دوره مردم آمل ( دوره های سوم، چهارم وششم) پرداخت.

وی گفت: خصوصیت بصیرت و مردمداری مرحوم کاظمی دینان'از او به عنوان فردی مردمی درمیان همه اقشار به خصوص محرومان تبدیل کرده بود.

وی با اشاره به اینکه خصوصیت فردی ومردم داری مرحوم کاظمی دینان باید بررسی ومنتقل شود تاکید کرد: جامعه ما درشرایط کنونی به اشاعه تفکر کاظمی دینان نیازمند است.

استادحوزه و دانشگاه ، حرکت ارزشمند دولت دهم در اجرایی کردن قانون هدفمندکردن یارانه ها را انقلابی بزرگ در اقتصاد کشور دانست.

وی ادامه داد: اینکه دولت تمام سرمایه های کشور را میان همه آحاد ملت به صورت عادلانه توزیع کند ستودنی است.

ادیب یزدی با اشاره به اینکه از زمان آغاز حرکت دولت درطرح هدفمندکردن یارانه ها ، اسکتبارجهانی را عصبانی کرده است اضافه کرد: باید با موفق شدن در این طرح انقلابی، الگویی تمام عیار از ایران اسلامی به خارج از کشور عرضه کنیم.

وی، به تهیدات های نرم دشمنان علیه جوانان کشورمان پرداخت و خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی برای منحرف کردن جامعه جوان کشورمان هیچ عجله ای ندارد وآنان برای حتی 50 سال آینده که جوانان ما را به سمت اهداف خود سوق دهند برنامه ریزی کردند.



