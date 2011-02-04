بلوکات در مکان سی ام جهان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های یونیورسیاد زمستانی دانشجویان در شهر" ارزروم" ترکیه اسکی بازان کشورمان در بخش سوپر کمباین به مصاف حریفان خود رفتند. در بخش زنان سمیرا بلوکات تنها بانوی اسکی باز دانشجوی ایران در این رقابت‌ها به مصاف 68 ورزشکار مطرح جهان در این رشته رفت.

بلوکات در این ماده در مکان سی‌ام جهان قرار گرفت وعملکرد قابل قبولی را از خود ارائه داد. در این ماده ورزشکارانی از کشورهای فرانسه، آمریکا و فرانسه اول تا سوم شدند. بلوکات در ماده مارپیچ بزرگ هم با 83 ورزشکار رقابت کرد و در مکان شصت و سوم ایستاد. اسکی باز آمریکایی مدال طلا گرفت و نماینده ایتالیا و لهستان دوم و سوم شدند.

در بخش مردان سوپر کمباین هم 93 نفر از 58 کشور به مصاف هم رفتند. در این ماده نمایندگان اتریش، سوئد و چک مدالهای طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند. حامد کیا شمشکی عنوان شصت و سوم را بدست آورد، بهنام کیا شمشکی شصت و پنجم شد و حسین کلهر از خط پایان نگذشت.

در ادامه این مسابقات امروز اسکی بازان مرد کشورمان به مصاف 108 ورزشکار در ماده مارپیچ بزرگ می‌روند. سمیرا بلوکات هم فردا شنبه 16 بهمن ماه و در آخرین روز در ماده مارپیچ کوچک مسابقه می دهد.

بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد زمستانی دانشجویان جهان از 7 تا 17 بهمن ماه در "ارزروم" ترکیه برگزار می شود. تیم اسکی دانشجویان ایران بعد از 32 سال و برای نخستین بار راهی این رقابت‌ها شده است .