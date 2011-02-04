شمار روستاهای گازدار کردستان به 406 مورد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد مهدی مهدوی شامگاه روز گذشته و در مراسم بهره برداری از پروژه های شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه در دهه مبارک فجر امسال 104روستای این استان به شبکه سراسری گاز طبیعی می پیوندد، گفت: شمار روستاهای برخوردار از گاز طبیعی این استان پس از دهه فجر به 406 روستا افزایش می یابد .

وی خاطرنشان کرد: تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی این استان در حال حاضر 302 روستا است و با توجه به اقدامات صورت گرفته در ایام دهه مبارک فجر امسال 104 روستای جدید با 9 هزار و 800 خانوار و بیش از 46 هزار نفر جمعیت به تعداد روستاهای گازدار این استان اضافه می شود .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان بیان داشت: اکنون 44 هزار خانوار معادل 220 هزار نفر از جمعیت روستایی استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار است و علاوه بر پروژه های که در این ایام افتتاح می شود طرح های دیگری نیز برای گازدار شدن روستاهای کردستان در دست اقدام است.

مهدوی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای گازرسانی به هر روستای استان حدود سه میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود، گفت: در مجموع 312 میلیارد ریال برای گازرسانی به 104 روستای استان از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز استان و کشور هزینه شده است .

وی همچنین به افتتاح پروژه گازرسانی به شهر بابارشانی بیجار در ایام دهه مبارک فجر و شهر بلبان آباد دهگلان در اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: برای گازرسانی به این دو شهر نیز 17 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .

به گفته مدیر عامل شرکت گاز کردستان با گازرسانی به این دو شهر، شمار شهرهای بهره منده از گاز طبیعی در استان کردستان به 22 شهر افزایش می یابد .