به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم از اردوی آماده‌‍سازی تیم فوتبال امید کشورمان جهت حضور در مرحله مقدماتی مسابقات المپیک 2010 لندن طی روزهای 13 و 14 بهمن‌ماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد که در این اردو از بین 26 بازیکن شده تنها احسان حاج صفی و کریم انصاری فرد غیبت داشتند.

البته تمرین صبح پنجشنبه این تیم در هوای برفی برگزار شد که هدف کادر فنی برای انجام این تمرین تطابق آب و هوایی با قرقیزستان بود که این کشور هم در چنین شرایطی قرار دارد.

بازیکنان در آخرین نوبت تمریناتشان در بعدازظهر پنجشنبه پس از گرم کردن، در دو گروه 11 نفره زرد و نارنجی، پس از چند دقیقه‌ای تمرین و پاسکاری با توپ، در چهار وقت هفت دقیقه ای به صورت هدفدار و برای مرور کارهای تاکتیکی فوتبال درون تیمی بازی کردند.

تیم فوتبال امید کشورمان روز 20 بهمن ماه در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید قطر به میدان خواهد رفت که در حال حاضر تمرینات این تیم زیر نظر هومن افاضلی، بیژن طاهری و هادی طباطبایی پیگیری می‌شود.

تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدارش در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن روز4 اسفندماه مقابل تیم امید قرقیزستان در تهران به میدان می‌رود. دیدار برگشت این دو تیم روز 18 اسفند در بیشکک قرقیزستان برگزار خواهد شد.