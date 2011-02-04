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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۵

بیست و نهمین دوره/

نخستین همایش "هالیوودیسم و سینما" برگزار می‌شود

نخستین همایش "هالیوودیسم و سینما" با مرور پشت پرده سینمای هالیوود با حضور سینماگران، منتقدان و متفکران مستقل ضدصهیونیستی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش "هالیوودیسم و سینما" با حضور سینماگران، منتقدان و متفکران مستقل ضدصهیونیستی از کشورهای آمریکا، اروپا و سایر کشورهای جهان در سالن ویژه مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

در این همایش که روزهای 17 و 18 بهمن‌ماه در چهار پانل تخصصی برگزار می‌شود، اندیشمندان و سینماگران حاضر در همایش به تبیین آراء و نظرات خود می‌پردازند. عمده‌ترین محورهای این همایش دو روزه، شامل "هالیوودیسم، تروریسم، پنتاگون و سیا"، "هالیوودیسم، ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی"، "هالیوود و سبک زندگی آمریکایی" و "هالیوودیسم و صهیونیسم" است.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1245180

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