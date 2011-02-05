غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه ممکن است درصد و تعداد بیکاران نسبت به گذشته بیشتر از آماری باشد که اعلام می شود ولی از سویی باید به این واقعیت هم توجه داشت که رشد ایجاد اشتغال 3 برابر شده است.

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور به اشتغالزایی 15هزار نفری در حوزه حمل و نقل طی سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: البته در این خصوص باید بگویم که ما برای رانندگان اشتغال جدید ایجاد نکردیم بلکه مشاغل موجود را از طریق اعطای تسهیلات و منابع تقویت کردیم.

خادمی زاده ادامه داد: متاسفانه در مورد میزان اشتغال زایی و درصد واقعی بیکاران آمار دقیق و روشنی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن صحبت کرد.

وی دو و یا سه شغله بودن بسیاری از افراد شاغل در بخشهای مختلف را از دلایل دامن زدن به بیکاری بسیاری دیگر از افرادی دانست که امکان دستیابی به یک شغل را هم پیدا نمی کنند و افزود: اینکه برخی افراد دو و یا سه فرصت شغلی را در اختیار دارند باعث می شود تا کارجویان برای یافتن یک شغل نیز ناموفق بمانند.