انقلاب مردم مصر و تغییر تاکتیک غرب ؛ ندای دیکتاتور ستیزی و عدالتخواهی!

به گزارش خبرگزاری مهر، قیام مردمی مصر علیه رژیم فاسد و دیکتاتوری حسنی مبارک که وارد دهمین روز خود شده است واکنشهای متفاوتی را در سطح جهان در برداشته است. در این میان واکنش غرب به ویژه آمریکا قابل توجه بوده است.

آمریکا که تا پیش از قیام مردمی مصر حسنی مبارک را هم پیمان واشنگتن می دانست و از وی حمایت می کرد اکنون با مشاهده موج اعتراضات مردمی مصر در موضعی فریبکارانه تغییر رویه داده است و برای جلب رضایت معترضان، خود را حامی آنها خطاب می کند.

کشورهای غربی که هرگز گمان نمی کردند روزی جهان عرب شاهد موج بیداری باشد پس از انقلاب تونس و اعتراضات پراکنده در کشورهای مختلف عربی به ویژه مصر به یقین دست پیدا کردند که حمایت از سیاست رژیمهای خودکامه عربی که همواره حامی غرب بوده اند دیگر سودمند نیست و بهترین سیاست در شرایط کنونی حمایت از قیامهای مردمی در جهان عرب است.

غربی ها که از آغازین روزهای اعتراضات مردمی مصر درباره تحولات مصر اظهارنظر می کردند با شدت گرفتن خشونتها در مصر و کشته و زخمی شدن بیش از هزار نفر در این کشور بانگ به اصطلاح عدالتخواهی و دیکتاتور ستیزی سر دادند و اقدامات خشونت آمیز عوامل حسنی مبارک علیه مردم را محکوم کردند.

بنا بر اعلام شبکه الجزیره، "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در این رابطه "عمر سلیمان" معاون رئیس جمهور مصر را به محاکمه عوامل سرکوب مردم تشویق کرد. سناتور "جان مک کین" نیز از حسنی مبارک خواست که هم اکنون از قدرت کناره گیری کند.

"مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برقراری ثبات و آرامش در مصر را خواستار شد و در گفتگوی تلفنی با "سامی عنان" همتای مصری خود ابراز اطمینان کرد که ارتش مصر می تواند امنیت داخلی در این کشور و در منطقه سوئز را برقرار کند.

شبکه تلویزیونی العربیه در این رابطه گزارش داد: "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از ارتش مصر خواست که از مردم حمایت کند. وی در ادامه گفت که عوامل خشونت در قاهره باید در اسرع وقت محاکمه شوند.

وزارت امور خارجه ایتالیا نیز خشونت عوامل حسنی مبارک علیه شهروندان مصری و بازداشت روزنامه نگاران را به شدت محکوم کرد.

شبکه خبری الجزیره نیز به نقل از سخنگوی دولت ژاپن انتقال مسالمت آمیز قدرت در مصر را خواستار شد.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، "خوزه لوئیس زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا نیز از اوضاع مصر انتقاد کردند.

دیوید کامرون صحنه های حمله به معترضین را بسیار نفرت انگیز توصیف کرد و گفت: هر گونه نظارت دولت مصر بر این خشونت ها اقدامی غیر قابل قبول است. وی در ادامه به خطر بی ثباتی در خاورمیانه هشدار داد.

"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد نیز آمادگی خود را برای کمک به تغییر و اصلاحات مسالمت آمیز در جهان عرب اعلام کرد و تمامی طرف های مصری را به خویشتن داری دعوت کرد.

وی افزود: سازمان ملل متحد از 10 سال پیش تاکنون خواهان تغییر در جهان عرب است. بان کی مون خاطرنشان کرد: رهبران مصر باید به خواست و اراده ملت خود احترام بگذارند و در حال حاضر انتقال مسالمت آمیز قدرت مهمترین خواسته مردمی است.

در همین راستا خبرگزاری آلمان گزارش داد: "ماریا لوئیزا ریبرو ویوتی" نماینده برزیل در سازمان ملل متحد که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد اظهار داشت: اوضاع مصر در دستور کار شورای امنیت در ماه جاری قرار نخواهد گرفت و نظر کنونی این است که اوضاع مصر در سطح داخلی و ملی حل و فصل شود.

