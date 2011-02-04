تاسیس کلینیکهای زخم پای دیابتی در 7 نقطه کشور

دکتر کامران معتمدی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: یکی از اهداف ما ایجاد مثلثی بین مراکز توزیع (داروخانه ها)، گروههای تجویز (پزشکان) و مرکز اطلاع رسانی زخم پای دیابتی است. زیرا ما معتقدیم داروی آنژی پارس یکی از مراحل درمان است.

وی افزود: هدف بعدی ما تاسیس مراکز درمان زخم پای دیابتی است چرا که درمان زخم پای دیابتی یک کار گروهی است که به یک تیم کامل شامل متخصص غدد،‌ متخصص بیماریهای عفونی، جراح عمومی، رادیولوژیست و... نیاز دارد.

معتمدی ادامه داد: از همین رو در تلاش هستیم با ایجاد و تاسیس کلینیکهای زخم پای دیابتی در مراکز استانها، مثلث درمان را تکمیل کنیم.

مجری طرح آنژی پارس با عنوان اینکه این کلینیکها با بودجه خودمان تاسیس خواهند شد، گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم تا پایان سال آینده با تامین بودجه حداقل یک مرکز درمان زخم پای دیابتی در مراکز هفت استان کشور راه اندازی کنیم.