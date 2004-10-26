رايس: زمان آن فرا رسيده كه عرفات از قدرت كناره گيري كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، درشرايطي كه اسراييل خود را آماده مي كند تا طرح تخليه نوار غزه را اجرا كند، كاندو ليزا رايس مشاورامنيت ملي بوش ازرهبران كشورهاي همكاري كننده با ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خواسته تا وي را تحت فشار بگذارند تا از سمت خود كناره گيري كند.

رايس طي سخناني درچارچوب رقابتهاي انتخاباتي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درجمع حاميانش گفت: اومي تواند عرفات را كه سالهاست خواهان بازگرداندن سرزمين فلسطين به صاحبان اصلي شان است قانع كند كه فلسطينيها به سرزمين خود دست يافته اند اما زمان آن فرا رسيده است كه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ازسمت خود كناره گيري كند.

مشاورامنيت ملي آمريكا اظهارداشت: چنانچه عرفات استعفا كند نخست وزير مستقل تشكيلات خودگردان اقدام به بازسازي نيروهاي امنيتي فلسطيني خواهد كرد.

رايس نيروهاي امنيتي فلسطين را به فساد متهم كرد ومدعي شد: اين نيروها نه تنها قادرنيستند به جاي نيروهاي اسراييلي، وظايف امنيتي خود را انجام دهند، بلكه موجب بروزمشكلات امنيتي براي مردم فلسطين مي شوند .

وي درمورد موضع آمريكا درقبال رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: اين سخن را بايد كساني كه با عرفات ارتباط دارند به وي بگويند و ما با آنها نيستيم.