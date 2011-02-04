جنبش فیس بوکی به سودان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، فعالان سودانی قرار دادن پیام در فیس بوک را از چند روز قبل آغاز کرده اند و در این پیامها از مردم این کشور خواسته اند تا حرکتهای اعتراضی خود علیه حکومت را آغاز کنند.

در اغلب این پیامها با اشاره به تحولات تونس و مصر آمده است: ما دیگر در برابر ظلم ساکت نمی مانیم. برادران ما در تونس و مصر نیز همین کار را انجام دادند.

در هفته گذشته تظاهراتی از سوی این افراد در سودان برگزار شد و انتظار می رود در روزهای آینده نیز جوانان سودانی تظاهراتی را در شهرهای مختلف این کشور ترتیب دهند.

