  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

جنبش فیس بوکی به سودان رسید

جنبش فیس بوکی به سودان رسید

کاربران رایانه ای در سودان با قراردادن مطالبی در شبکه اجتماعی فیس بوک از هموطنان خود خواستند تا جنبشی را علیه حکومت این کشور آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، فعالان سودانی قرار دادن پیام در فیس بوک را از چند روز قبل آغاز کرده اند و در این پیامها از مردم این کشور خواسته اند تا حرکتهای اعتراضی خود علیه حکومت را آغاز کنند.

در اغلب این پیامها با اشاره به تحولات تونس و مصر آمده است: ما دیگر در برابر ظلم ساکت نمی مانیم. برادران ما در تونس و مصر نیز همین کار را انجام دادند.

 در هفته گذشته تظاهراتی از سوی این افراد در سودان برگزار شد و انتظار می رود در روزهای آینده نیز جوانان سودانی تظاهراتی را در شهرهای مختلف این کشور ترتیب دهند.
 
کد مطلب 1245208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها