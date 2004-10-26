انتخابات انجمن مهندس پزشكي ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، براي شركت در اين مجمع عمومي از اعضاي انجمن، متخصصين، فارغ التحصيلان، دانشجويان مهندسي پزشكي و كليه علاقه مندان دعوت شده است.
در چهارمين مجمع عمومي انجمن مهندسي پزشكي ايران گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در انجمن ارائه خواهد شد. تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بحث و تبادل نظر در مورد سياست گذاري ها و فعاليت هاي آتي انجمن از ديگر برنامه هاي انجمن مهندسي پزشكي ايران در چهارمين مجمع انجمن مهندسي پزشكي ايران خواهد بود. همچنين به دليل پايان يافتن دوره اول هيئت مديره اين انجمن انتخابات هيئت مديره انجمن مهندسي پزشكي ايران نيز در اين روز برگزار مي شود.
چهارمين مجمع انجمن مهندسي پزشكي ايران هفتم آبان در محل سالن جابربن حيان دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود.
