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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

رجایی به مهر اعلام کرد:

ضرورت برون سپاری در وزارت جهادکشاورزی

ضرورت برون سپاری در وزارت جهادکشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت برون سپاری برخی از فعالیتها در وزارت جهادکشاورزی، گفت: 60 تا 70 هزار نیروی انسانی این وزارتخانه باید تعیین تکلیف شوند.

عباس رجایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با ادغام 2 وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی مشکلات این وزارتخانه بیشتر شده است، گفت: هر یک از این وزارتخانه ها تشکیلات وسیعی داشتند که پس از ادغام، با تعداد زیاد نیروی انسانی مواجه شدند.

وی افزود: باید پس از ادغام 2 وزارتخانه، برخی از تصدی گریها برون سپاری شده و نیروی انسانی تعدیل می شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند سال گذشته تعداد کثیری از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از طریق بازنشستگی پیش از موعد یا بازخرید، از وزارت جهاد کشاورزی خارج شدند.

رجایی افزود: باید آرایش نیروهای ستادی این وزارتخانه تغییر کند و نیروهای متخصص، در مراکز خدماتی کشاورزی در دهتسان ها مشغول بکار شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور طبیعی تا 2 سال آیند حدود 40 هزار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی بازنشسته می شوند که به نظر می رسد نباید افرادی جایگزین این تعداد شوند.

وی افزود: وزارت جهادکشاورزی در صورتی فعال می شود که 60 تا 70 هزار نیروی انسانی این وزارتخانه را تعیین تکلیف کند.

رجایی با تاکید بر جایگزینی نیروهای متخصص در این وزارتخنه گفت: باید نیروهای متخصص و عملیاتی در این حوزه جذب شوند تا ماموریت های وزارتخانه را انجام دهند.

کد مطلب 1245212

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