سکوت شرکت برق درباره حادثه برق گرفتگی دانش آموزان بندرعباسی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در پی حادثه 5/10/89 که در اثر اولین بارندگی 10 دقیقه ای در بندرعباس کابلهای برق ارسالی به مناطق مجاور هنرستان تندگویان بندرعباس دچار آتش سوزی شد، چهار دانش آموز این مدرسه به شدت آسیب دیدند.

در این خصوص محمد شمسایی مدیر هنرستان تندگویان بندرعباس بیان داشت: با وجود مکاتبات اداری به اداره برق متاسفانه تاکنون هیچ نظر کارشناسی از سوی آن اداره ارسال نشده است.

اولیای چهار دانش آموز آسیب دیده نیز همچنان منتظر اعلام نظر کارشناسی اداره برق هستند و در گفتگو با خبرنگار مهر از سکوت اداره برق در این زمینه اظهار تعجب می کنند.

زهرا قاسمی، مادر مهرشاد شجاعی گفت: وضعیت جسمی مهرشاد علی الظاهر خوب است اما از زمان وقوع حادثه وضعیت عصبی مهرشاد دچار مشکل شده به گونه ای که تاکنون از داروی اعصاب استفاده می کند چرا که پزشک وی هم اظهار داشته است صحنه حادثه و فشارهای وارده باعث آسیب دیدگی مویرگهای اعصاب شده به همین خاطر وی از نظر بینایی نیز دچار مشکل شده است.

قاسمی با ابراز گلایه از نحوه عملکرد شرکت برق در این حادثه خاطرنشان کرد: از اداره برق انتظار می رود پس از اتمام پروژه های برق رسانی توسط پیمانکاران، مهندسین و کارشناسان خبره خود را برای ارزیابی کار انجام شده به محل اعزام کند تا از انجام بدون نقص این پروژه ها اطمینان حاصل کنند تا چنین حادثه هایی رخ ندهد.

اما دو دانش آموز حادثه دیده دیگر که برای درمان در شهرستان یزد به سر می برند همچنان تحت نظر پزشک معالج خود هستند.

محمد سبوران، پدر همایون سبوران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پسرم از بیمارستان مرخص شده اما پزشک می گوید تا یک ماه باید تحت معالجه باشد تا بهبود یابد.

دکتر تقوی پزشک معالج کودکان بستری شده بیان داشت: 60 تا 70 درصد دست همایون کارایی خود را از دست خواهد داد چون عروق اعصاب به شدت آسیب دیده است.

آموزش و پرورش هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد

اولیاء همایون سبوران اظهار داشتند: زمانی که در خصوص حادثه به اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس مراجعه کردیم معاون آموزش متوسطه به ما گفت شما می توانید به عنوان یک شهروند از اداره برق شکایت کنید نه به عنوان یک دانش آموز چون این حادثه خارج از محیط مدرسه بوده است و ما هیچگونه مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیریم.

مرضیه درویشی، مادر همایون خاطرنشان کرد: از این حرف دلم شکست چون دوست داشتم وی که به عنوان یک مسئول در آموزش و پرورش کار می کند حداقل با ما ابراز همدردی کند نه اینکه ما را تهدید کند هر چند این حادثه جلوی در حیاط مدرسه اتفاق افتاده است.

زهرا قاسمی، مادر مهرشاد در این خصوص می گوید: همیشه تصور می کنم اگر این حادثه زمان تعطیلی مدرسه که همه دانش آموزان از مدرسه همزمان خارج می شوند اتفاق می افتاد یک فاجعه رخ می داد اما متاسفانه مسئولان به راحتی از کنار این موضوع می گذرند و فقط با یک سری حرفها می خواهند مسئولیت این گونه حوادث را قبول نکنند.