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۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۲۹

با طرح خلع سلاح وتشديد كنترل مرزها؛

مشرف خواستار مناظره ملي براي حل و فصل بحران كشمير شد

" پرويز مشرف" رئيس جمهوري پاكستان خواستار بحث و گفتگو ي ملي براي پيدا كردن راه حلي در مورد مسئله كشمير شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه پاكستان داون، " پرويز مشرف" رئيس جمهوري پاكستان با پيشنهاد " مسئله استقلال و يا كنترل مشترك منطقه هيماليا" دو گزينه براي بحث و گفتگو پيرامون بحران كشمير ارائه داد.

شب گذشته در ميهماني افطاري به ميزباني " شيخ رشيد احمد" وزير اطلاعات پاكستان كه در اين ميهماني " شوكت عزيز" نخست وزير نيز حضور داشت پرويز مشرف پيش از هرچيز خواستار شناسايي منطقه براي خلع سلاح  مردم منطقه و تغيير شرايط منطقه پيش از جستجو براي راه حل بحران شد.

مشرف كنترل مرزي منطقه را ناكافي عنوان كرد و خواستار جستجو براي پيدا كردن راه حلي براي آرام كردن اوضاع منطقه بحران زاي كشمير شد.

کد مطلب 124522

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