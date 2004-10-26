مشرف خواستار مناظره ملي براي حل و فصل بحران كشمير شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه پاكستان داون، " پرويز مشرف" رئيس جمهوري پاكستان با پيشنهاد " مسئله استقلال و يا كنترل مشترك منطقه هيماليا" دو گزينه براي بحث و گفتگو پيرامون بحران كشمير ارائه داد.

شب گذشته در ميهماني افطاري به ميزباني " شيخ رشيد احمد" وزير اطلاعات پاكستان كه در اين ميهماني " شوكت عزيز" نخست وزير نيز حضور داشت پرويز مشرف پيش از هرچيز خواستار شناسايي منطقه براي خلع سلاح مردم منطقه و تغيير شرايط منطقه پيش از جستجو براي راه حل بحران شد.

مشرف كنترل مرزي منطقه را ناكافي عنوان كرد و خواستار جستجو براي پيدا كردن راه حلي براي آرام كردن اوضاع منطقه بحران زاي كشمير شد.