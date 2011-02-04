جزئیات استقلال مالی و اداری دانشگاهها در برنامه پنجم/ هیئت امناء در صدر

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بند (ج) ماده 24 برنامه پنجم توسعه باعث تحول در دانشگاهها می‌شود گفت: بر اساس این بند، دانشگاهها و مراکز پژوهشی ملزم به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و موارد دیگر نیستند و فقط می‌توانند در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء دانشگاه عمل کنند.

معاون اداری مالی وزارت علوم درباره اعتباراتی که از سوی دولت به دانشگاهها اختصاص پیدا می‌کند نیز گفت: اعتباراتی که از منابع عمومی دولت به دانشگاهها و موسسات پژوهشی اختصاص پیدا می‌کند کمک تلقی می‌شود و با مسئولیت هیئت امناء دانشگاه قابل هزینه هستند. اعضای هیئت امناء دانشگاهها افراد مسئولی هستند و این طور نیست که بیت‌ المال را به هدر دهند.

متکان با بیان اینکه با نفس نظارت با جدیت موافقم خاطرنشان کرد: مشکل سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی این است که می‌خواهند با یک قانون بر کلیه دستگاه‌ها نظارت کنند در صورتی که مأموریت دستگاه‌ها با یکدیگر متفاوت است، این درحالیست که دیوان محاسبات همه آنها را با یک قانون مورد نظارت قرار می‌داد.

وی افزود: افرادی که در هیئت امناء دانشگاهها عضو هستند چون با فضا و خصوصیات دانشگاه آشنا هستند مصوباتی را اجرا می‌کنند تا مشکلات و گره‌های کور دانشگاه حل شود.

معاون وزیر علوم استقلالی که بر اساس بند ج ماده 24 قانون برنامه پنجم توسعه برایشان در نظر گرفته شده را استقلال در حوزه تشکیلاتی، اداری و مالی دانست.