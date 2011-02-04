آسفالت راه روستایی کردستان در رتبه آخر بین استانهاست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اقبال محمدی شامگاه پنج شنبه در جریان بازدید از پروژه های راه روستایی مسیر ژاوورد، اظهار داشت: علیرغم تمامی اقدامات و تلاش های صورت گرفته ولی متاسفانه استان کردستان در حوزه بهره مندی از آسفالت در راه روستایی جزو استان های آخر کشور به شمار می رود.

وی عنوان کرد: با توجه به ضعیف بودن زیرساخت های لازم از یک سو و همچنین وضعیت جغرافیای استان از سوی دیگر باعث شده است تا میزان بهره مندی از آسفالت در راه های روستایی استان کردستان در پائین ترین حد ممکن باشد و به همین دلیل باید این بخش با نگاه ویژه تری مورد توجه مسئولان کشوری و استانی در حوزه راه و ترابری قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: توجه به اجرایی کردن پروژه های مختلف راهسازی به ویژه در مناطق روستایی و تلاش برای جذب اعتبارات بیشتر در این حوزه از جمله مهمترین نیازهای استان است که این مهم طی سه سال گذشته در دستور کار مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت راه های روستایی در شهرستان های مریوان و سروآباد گفت: با توجه به تعداد بالای روستاها در این دو شهرستان، اقدامات مختلفی در جهت جذب اعتبارات بیشتر برای این بخش صورت گرفته است و خوشبختانه در سه سال اخیر چندین پروژه در این دو شهرستان اجرا و به بهره برداری رسیده است.

محمدی افزود: در سال جاری و با پیگیری های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی و مکاتبات مختلف با مسئولان وزارت راه و ترابری، موفق به جذب اعتبار 15 میلیارد ریالی خارج از بودجه عمرانی استان در جهت اجرای پروژه های راه روستایی در این دو شهرستان شدیم.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این اعتبار در سه پروژه شامل قطعه دوم جاده روستایی بیساران - ژان - هرسین، قطعه اول جاده پایگلان - ژنین - آریان و ادامه مسیر اواران به سمت بلبر و سلین هزینه خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل راه و ترابری استان کردستان این 15 میلیارد ریال اعتبار جذب و مراحل مقدماتی برای انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار برای اجرای این سه پروژه نیز صورت گرفته است و هر سه پروژه در دهه مبارک فجر کلنگ زنی خواهد شد.