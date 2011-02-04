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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

همزمان با دهه فجر/

طرح تولید 120‌ هزار شاخه ای گیاهان زینتی افتتاح شد

طرح تولید 120‌ هزار شاخه ای گیاهان زینتی افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر، طرح تولید 120 هزار شاخه ای گل و گیاهان زینتی در مازندران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح تولیدی در زمینی به مساحت حدود 10هزار متر مربع که شامل فضای باز و بسته گلخانه ای است در مدت یکسال بهره برداری شد.

طرح تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی در روستای کمانگرکلا از توابع بخش مرکزی آمل و براساس اصول فنی زیر نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی ساخته شد.

میزان سرمایه گذاری برای اجرای این طرح تولیدی حدود 310 میلیون  تومان بوده و با افتتاح این واحد تولیدی سالانه 120هزار شاخه انواع گل و گیاهان زینیتی ، دسته و گلدان تولید و به بازارمصرف عرضه می شود.

با افتتاح این واحد تولیدی 15 نفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم مشغول به کار شدند.

طرح تولید پرورش مرغ گوشتی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با ظرفیت تولید 20 هزار قطعه در دوطبقه ساخته شده است.

تولید سالانه این واحد تولیدی، 230 تن گوشت سفید بوده و با بهر ه برداری از این واحد تولیدی پنج به صورت دائم و یک نفر غیرمستقیم مشغول به کار شدند.

کد مطلب 1245238

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