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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

هزمان با آخر ماه صفر؛

قم در غروب شمس الشموس بی‌تاب است

قم در غروب شمس الشموس بی‌تاب است

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با آخر ماه صفر، قم داغدار غروب خورشیدی است که با شهادت غریبانه‌اش خواهری را تا همیشه در حسرت دیدار برادرش گریان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امروز قم، شهر اخت الرضا‌(ع) در عزای امام الرئوف علی بن موسی الرضا (ع) یکپارچه به سوگ نشسته است و هم نوا با خواهری که اگر چه رنج سفر را برای دیدن برادر به خود هموار کرد اما زهر کین نااهلان روزگار و دشمنان خاندان رسول الله‌(ص) اجازه دیدار دوباره‌اش را به او نداد، مویه و عزاداری می‌کند.

در چنین روزی اگر چه عده‌ای راهی مشهد الرضا‌(ع)، آشیانه دل‌های تنگ شده‌اند تا قدم‌هایشان را به صحن و سرای حرم امام ثامن‌(ع) برسانند و در غم شهادتش عزاداری و چشم و دلی سبک کنند اما برخی از عاشقان راهی دیار دیگری شده‌اند.

آری عده زیادی از عاشقان خاندان عصمت و طهارت امروز راهی دیار اخت الرضا‌(ع) شده‌اند تا در سالروز شهادت برادر، از خواهر‌ دلجویی کنند و عرض تسلیتی را به محضرش تقدیم کنند.

قم امروز میزبان دلداگان زیادی است که از نقاط دور و نزدیک خود را به حرم حضرت معصومه‌(س) رسانده‌اند و با رخت عزا بر تن در سوگ امام هشتم، علی بن موسی الرضا‌(ع) بر سر و سینه می‌زنند و اشک ماتم می‌ریزند.

گوشه و کنار شهر کریمه اهل بیت(ع) بیرق‌های عزا نصب شده و صدای نوحه و ماتم از هر سو شنیده می‌شود.

حرم مطهر حضرت معصومه‌(س)، مسجد مقدس جمکران، مساجد، تکایا و اماکن مذهبی شهر قم از شب گذشته تا امروز میزبان خیل زیادی از دلسوختگانی است که در غم شهادت امام رضا(ع) با دلی بی‌تاب و چشمی اشکبار به سوگواری مشغول هستند، همچنین دسته‌های عزاداری از هر سو راهی حرم مطهر هستند و بعد از عرض ارادت وارد حرم می‌شوند.

ای امام زائرنواز، در سالروز شهادتت اگر چه عده‌ای راهی خراسان و طوس شده‌اند و برخی راهی حرم خواهرت معصومه‌(س)، اما همه عرض یک ارادت خالصانه به محضرت دارند و آمده‌اند تا از امام مهربانی‌ها که ضامن آهوی خسته پا شد بخواهند تا ضمانت دل خسته و دست نیاز آن‌ها را هم نزد خداوند بکند.

آقا از کوچکی شنیده‌ایم آقا غریب نواز است و هیچ دل شکسته و دست نیازی را خالی از درش رد نمی‌کند و حالا ما آمده‌ایم تا اگر چه از راه دور، دل‌ها و دست‌های خود را به سمت گنبد طلایت دراز و انگشتانمان را در پنجره‌های ضریح حرمت گره کنیم تا ضمانت نامه ما را امضا کنی.

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× الهام رحیمی
 

کد مطلب 1245240

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