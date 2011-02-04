به گزارش خبرنگار مهر در قم، امروز قم، شهر اخت الرضا‌(ع) در عزای امام الرئوف علی بن موسی الرضا (ع) یکپارچه به سوگ نشسته است و هم نوا با خواهری که اگر چه رنج سفر را برای دیدن برادر به خود هموار کرد اما زهر کین نااهلان روزگار و دشمنان خاندان رسول الله‌(ص) اجازه دیدار دوباره‌اش را به او نداد، مویه و عزاداری می‌کند.



در چنین روزی اگر چه عده‌ای راهی مشهد الرضا‌(ع)، آشیانه دل‌های تنگ شده‌اند تا قدم‌هایشان را به صحن و سرای حرم امام ثامن‌(ع) برسانند و در غم شهادتش عزاداری و چشم و دلی سبک کنند اما برخی از عاشقان راهی دیار دیگری شده‌اند.



آری عده زیادی از عاشقان خاندان عصمت و طهارت امروز راهی دیار اخت الرضا‌(ع) شده‌اند تا در سالروز شهادت برادر، از خواهر‌ دلجویی کنند و عرض تسلیتی را به محضرش تقدیم کنند.



قم امروز میزبان دلداگان زیادی است که از نقاط دور و نزدیک خود را به حرم حضرت معصومه‌(س) رسانده‌اند و با رخت عزا بر تن در سوگ امام هشتم، علی بن موسی الرضا‌(ع) بر سر و سینه می‌زنند و اشک ماتم می‌ریزند.

گوشه و کنار شهر کریمه اهل بیت(ع) بیرق‌های عزا نصب شده و صدای نوحه و ماتم از هر سو شنیده می‌شود.



حرم مطهر حضرت معصومه‌(س)، مسجد مقدس جمکران، مساجد، تکایا و اماکن مذهبی شهر قم از شب گذشته تا امروز میزبان خیل زیادی از دلسوختگانی است که در غم شهادت امام رضا(ع) با دلی بی‌تاب و چشمی اشکبار به سوگواری مشغول هستند، همچنین دسته‌های عزاداری از هر سو راهی حرم مطهر هستند و بعد از عرض ارادت وارد حرم می‌شوند.



ای امام زائرنواز، در سالروز شهادتت اگر چه عده‌ای راهی خراسان و طوس شده‌اند و برخی راهی حرم خواهرت معصومه‌(س)، اما همه عرض یک ارادت خالصانه به محضرت دارند و آمده‌اند تا از امام مهربانی‌ها که ضامن آهوی خسته پا شد بخواهند تا ضمانت دل خسته و دست نیاز آن‌ها را هم نزد خداوند بکند.



آقا از کوچکی شنیده‌ایم آقا غریب نواز است و هیچ دل شکسته و دست نیازی را خالی از درش رد نمی‌کند و حالا ما آمده‌ایم تا اگر چه از راه دور، دل‌ها و دست‌های خود را به سمت گنبد طلایت دراز و انگشتانمان را در پنجره‌های ضریح حرمت گره کنیم تا ضمانت نامه ما را امضا کنی.



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× الهام رحیمی

