مراسم خطبه خوانی برگزار شد / شمع ها در مرثیه شمس الشموس گریستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، این مراسم معنوی وعرفانی با حضور آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی و صدها تن از خادمان بارگاه امام هشتم (ع) پنج شنبه شب در صحن جمهوری حرم مطهر برگزار شد.

این مراسم طبق سنتی دیرینه هر سال دو بار به مناسبت دو واقعه مهم تاریخ اسلام یکی در شب شهادت امام حسین(ع) و دیگری در شب شهادت امام رضا(ع) با حضور تولیت آستان قدس رضوی و مقامات سیاسی، دینی، کشوری و لشگری و هزاران نفر از خدام حضرت در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

در ابتدای این مراسم خادمان بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) در حالی که شمع های فروزان در دست داشتند، در چهار گوشه صحن انقلاب حرکت کرده و به مرثیه سرایی و عزاداری پرداختند.

در ادامه چند تن از مداحان اهل بیت(ع) خطبه ویژه شب شهادت را که شامل اقرار به یگانگی ذات اقدس پروردگار، حمد و ستایش خداوند و نثار درود و رحمت به رسول اکرم(ص) و سلام و صلوات بر ائمه معصومین(ع) است، قرائت کردند.

در مراسم شب گذشته خطبه خوانی حضرت رضا (ع) آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی از همه خدام و کسانی که در مراسم سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و عزاداری آخر صفر حضور فعالانه ای داشته اند تقدیر و تشکر کرد.

آیین خطبه خوانی

در این باره یکی از محققان مذهبی به خبرنگار مهر در مشهد گفت: خطبه خوانی یکی از آیینهای دینی است که فقط دو نوبت در سال و آن هم شب شهادت علی بن موسی الرضا(ع) و شب عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی برگزار می شود، این مراسم معنوی با تلاوت قرآن آغاز شده و با سخنرانی یکی از خطبای بزرگ کشور در ذکر فضائل و مناقب حضرت رضا (ع) ادامه می یابد.

برگزاری مراسم خطبه خوانی در حرم رضوی

رضا احمدی نیا اظهارداشت : این خطبه با سلام و درود به روح پرفتوح امام خمینی(ره) و سلام و تحیت و آرزوی توفیقات و تاییدات الهی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی پایان می پذیرد.

وی افزود: پس از سخنرانی، خادمان حرم مطهر رضوی دور تا دور صحن انقلاب می ایستند و حفاظ حرم مطهر رضوی همراه با نوحه خوانی و مرثیه سرایی از مقابل آنان عبور کرده وشهادت حضرت را به یکدیگر تسلیت می گویند.

مراسم شام غریبان



بعد از مراسم خطبه خوانی که در شب شهادت برگزار شد، شامگاه امروز جمعه و در اولین شب شهادت امام رضا (ع) مراسم شام غریبان آن حضرت باشکوه خاصی گرامی داشته می شود.

این مراسم معنوی عصرجمعه بعد از نماز مغرب و عشاء از محل اداره مرکزی آستان قدس رضوی، با حضور جمع زیادی از زائران و مجاوران آن حضرت و خادمان بارگاه امام هشتم (ع)برگزار می شود.

در این مراسم همه خدام عزادار اعم از فراشان، دربانان، کفشداران و حفاظ با شور و احساسی خاص، و زمزمه "رضا جان رضاجان "، در حالی که چهارده نفر از دربانان با در دست داشتن لاله های شمع در جلوی هیات حرکت می کنند، به طرف حرم مطهر رضوی راهی می شوند.

خطبه خوانی توسط خدامان حرم رضوی

حرکت خدام در امتداد خیابان شیرازی از چهارراه شهدا تا ورودی شیخ طوسی حرم مطهر ثامن الحجج(ع) چنان غمی را در دل همراهان این مراسم می ریزد که شمع دل هر بیننده ای را آب می کند. این درحالی است که شهروندان این شهر از ساعاتی قبل از آغاز مراسم برای دیدن هیئت خدام امام رضا(ع) اجتماع نموده، با آنان هم عزا می شوند.

خادمان حضرت رضا(ع) بعد از ورود به حرم مطهر در صحن جمهوری اسلامی، همراه با خیل کثیر زائران و مجاوران امام هشتم (ع) به نوحه خوانی و عزاداری پرداخته و در سوگ شهادت آن امام همام اشک ماتم می ریزند.



در ادامه این مراسم شرکت کنندگان دعای ویژه شام غریبان را قرائت می کنند.



این مراسم چنان با شکوه است که بیننده را سراپا چشم کرده و تا مدت ها تصویر سوسوی شمع های روشن را از خاطر نمی برد.

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