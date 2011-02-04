رودخانه فهرج پس از 13 سال جاری شد / دو دهستان در محاصره سیل

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شهرستان فهرج به دلیل بارندگی شدید دچار سیل زندگی گسترده شده است.

وی تصریح کرد: سیلاب به حدی بود که رودخانه فهرج پس از گذشت 13 سال خشکسالی جاری شده و هم اکنون جریان آب این رودخانه به شدت ادامه دارد.

زین الصالحین اضافه کرد: سیل به جاده های فهرج بخصوص جاده اصلی خسارت سنگین وارد کرده است و هم اکنون مردم برای عبور و مرور از راههای فرعی و خاکی استفاده می کنند.

این مسئول ادامه داد: کار امداد رسانی به خانه ها و روستاهای در محاصره سیل انجام شده است اما هم اکنون دو دهستان ده نو و یوسف آباد همچنان در محاصره سیل هستند.

فرماندار فهرج تصریح کرد: تعداد قابل توجهی دام در این سیل تلف شده اند و 30 قنات نیز دچار ریزش شده اند و کشاورزی منطقه نیز آسیب جدی دیده است.

وی از آبگرفتگی شهر فهرج و هزار و 500 خانه در فهرج خبر داد و گفت: بسیاری از موتور پمپها به گل نشسته اند و خانه های خشت و گلی در معرض ریزش قرار دارند.

وی ادامه داد: تاکنون 15 خانه فرو ریخته اند و احتمال ریزش خانه ها بخصوص در صورت بروز زمین لرزه وجود دارد.