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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

راه راتباطی 30 روستای استان زنجان مسدود است

راه راتباطی 30 روستای استان زنجان مسدود است

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان از انسداد راه ارتباطی 30 روستای استان زنجان به دلیل بارش شدید برف و کولاک خبر داد.

سیداحمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در حال حاضر عوامل راهداری در این مسیرها در حال بازگشایی راههای مسدود شده هستند.
 
وی با بیان اینکه تردد وسایط نقلیه در کلیه  محورهای مواصلاتی این استان را با مشکل مواجه کرده است، ادامه داد: تردد در گردنه ها و محورهای برف گیر استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
 
خلیلی با تاکید بر اینکه تردد خودروها در محورهای کوهستانی به ویژه گردنه های این استان بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست، اظهار داشت: عبور و مرور وسایط نقلیه در دیگر محورهای ارتباطی استان نیز با کندی انجام می شود.
 
کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان افزود: در حال حاضر تردد در گردنه های خانچای، قلی کندی، دهجلال، پاپایی و گردنه محور زنجان- دندی به دلیل کولاک شدید به سختی امکانپذیر است.
 
خلیلی با اشاره به لزوم تجهیز وسایط نقلیه به زنجیر چرخ، وسایل گرمازا و تجهیزات ایمنی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی مختلف استان زنجان را دارند، از هموطنان خواست در صورت امکان از سفرهای غیرضروری با استفاده از این راه های ارتباطی خودداری کنند.
 
خلیلی یادآور شد: رانندگان وسایط نقلیه در این محورها باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند و قبل از حرکت با تماس با شماره تلفن 7272027 از وضعیت جاده های این استان اطلاع حاصل کنند.
کد مطلب 1245251

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