محور هراز بازگشایی شد/ کندوان همچنان مسدود است

سرهنگ جعفر محمدنژاد، فرمانده پلیس راه مازندران دقایقی پیش با تایید این خبر به مهر گفت: هم اکنون تردد در محور هراز به کندی صورت گرفته و شهروندان برای تردد از مسیرهای استان به پایتخت کشور باید از طریق زنجیر چرخ حرکت کنند.

وی افزود: تردد انواع تریلر، کامیون به استثناء کامیونهای حامل مواد سوختی تا ساعت 24 جمعه از محور هراز مسدود خواهد بود.

محمدنژاد گفت: محور کندوان به دلیل بارش برف و احتمال ریزش کوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی افزود: وضعیت جاده های بین شهری استان هم اکنون عادی بوده و تردد در آنها جریان دارد و از شدت بارشها در این مناطق کاسته شده است.

مازندران از طریق سه محور کندوان، هراز و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.