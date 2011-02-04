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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

محور هراز بازگشایی شد/ کندوان همچنان مسدود است

محور هراز بازگشایی شد/ کندوان همچنان مسدود است

ساری - خبرگزاری مهر: محور هراز که از عصر پنجشنبه به دلیل بارش شدید برف و کولاک مسدود شده بود ساعت 9 صبح امروز بازگشایی شد.

سرهنگ جعفر محمدنژاد، فرمانده پلیس راه مازندران دقایقی پیش با تایید این خبر به مهر گفت: هم اکنون تردد در محور هراز به کندی صورت گرفته و شهروندان برای تردد از مسیرهای استان به پایتخت کشور باید از طریق زنجیر چرخ حرکت کنند.

وی افزود: تردد انواع تریلر، کامیون به استثناء کامیونهای حامل مواد سوختی تا ساعت 24 جمعه از محور هراز مسدود خواهد بود.
 
محمدنژاد گفت: محور کندوان به دلیل بارش برف و احتمال ریزش کوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.
 
وی افزود: وضعیت جاده های بین شهری استان هم اکنون عادی بوده و تردد در آنها جریان دارد و از شدت بارشها در این مناطق کاسته شده است.
 
مازندران از طریق سه محور کندوان، هراز و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.
کد مطلب 1245253

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