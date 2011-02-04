ساکنان 16 روستای آمل در محاصره برف هستند

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف همراه با کولاک شدید از صبح امروز جمعه تاکنون در این مناطق آغاز شده و همچنان بارش برف ادامه دارد.

وی اضافه کرد: براساس گزارشهای اولیه بیش از 50 سانتیمتر برف بر زمین نشست که پیش بینی می شود با ادامه دار شدن بارش برف این مقدار هم بیشتر شود.

بخشدار مرکزی آمل با اشاره به اینکه بر اثر بارش برف در این روستاها خوشبختانه مشکل خاصی برای ساکنان این مناطق وجود ندارد اضافه کرد: نیروهای راهداری و نیزامدادی شهرستان در حالت آماده باش هستند و در صورت نیاز به مناطق در محاصره برف اعزام خواهند شد.

عسگری پور یادآور شد: دهیاران به عنوان مدیران بحران در روستاها هستند و با هماهنگی بخشداری امور را مدیریت می کنند.

بارش برف راه ارتباطی 6 روستا بخش بلده نور را مسدود کرد

فرماندار شهرستان نور گفت: بارش برف که از روز گذشته آغاز شده راه ارتباطی 6 روستای بخش بلده این شهرستان را مسدود کرده است.



عبدالله ملکی، ارتفاع برف در منطفه شهری بخش بلده را 50 سانتیمتر و در ارتفاعات این منطقه را بیش از یک متر اعلام کرد.

وی گفت: راه ارتباطی سیاه سنگ به مرکز بخش بلده براثر بارش برف سنگین مسدود است و کار بازگشایی این محور همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، با همت راهداری منطقه دیگر راههای ارتباطی این بخش کوهستانی باز و تردد به کندی جریان دارد.