برنامه مسابقات تیم ملی هاکی در جام جهانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی 2011 لهستان از 19 بهمن‌ماه سال جاری با حضور 12 تیم آغاز می‌شود و تیم ملی ایران با آمریکا، روسیه، انگلیس، اتریش و جمهوری چک هم‌گروه است و در گروه دیگر نیز تیم‌های ملی هاکی هلند، استرالیا، کانادا، نامیبیا، لهستان و آلمان هم‌گروه هستند.

اسامی نفرات اعزامی به مسابقات جام جهانی که از روز سه شنبه وارد لهستان شدند، عبارتند از: فریدون زمانی (سرپرست)، اسفندیار صفایی (سرمربی)، محمدعلی ملک‌احمدی (مربی)، ابوالفضل یوسفی (مربی)، محمد‌مهدی ملک‌احمدی، ساسان حاتمی‌نژاد، یعقوب بهرامی، روح‌الله رئوفی، احسان گردان، جواد شعبانی، عباس اروئی، مسعود بهلولی، رضا نوروززاده، رضا عباسی، بهداد بیرانوند و علی‌اصغر صداقتی (بازیکنان).

برنامه رقابت‌های تیم ملی ایران در جام جهانی 2011 به شرح زیر است:

19 بهمن:

ایران - اتریش

20 بهمن:

ایران - جمهوری چک

ایران - روسیه

21 بهمن:

ایران - انگلیس

22 بهمن:

ایران - آمریکا