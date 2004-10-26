باشگاه پاس ازچه سخن مي گويد؟

گروه ورزشي" مهر": تيم پاس باهدايت مجيد جلالي موفق شد درفصل قبل بعنوان قهرماني درليگ برتردست پيدا كند، اما اين تيم درفصل جديد مسابقات نتايج بسيارضعيفي كسب كرده ودرحال حاضردرجدول رده بندي موقعيت مناسبي ندارد.

پس ازاينكه پاس درورزشگاه شهيد دستگردي كه ورزشگاه خانگي اين تيم محسوب مي شود با حساب 3 بر2مقابل سپاهان اصفهان شكست خورد، مسوولان اين باشگاه قبل ازهرچيزعملكرد داورمسابقه را زيرسوال بردند، حال آنكه مرورمسابقه در برنامه هاي ورزشي ازقضاوتي نسبتا متعادل حكايت مي كرد وچه بسا با اخراج نشدن رودباريان درصحنه اي كه برروي محمود كريمي مرتكب خطا شد، كفه قضاوت به سود تيم پاس هم سنگيني كرد. اما مسعود مرادي درطول اين ديدارابتدا ازسوي سرمربي پاس به قضاوت ضعيف متهم شد وپس ازآن نيزمديرعامل باشگاه پاس عنوان كرد فدراسيون فوتبال بايد ازاين پس براي بازيهاي پاس داوران ديگري را برگزيند. حال آنكه انتخاب داوران مسابقات ليگ برتردرحيطه اختيارات كميته داوري فدراسيون است و تيمها نمي توانند دراين راه براي فدراسيون تعيين تكليف كنند.



باشگاه پاس درمسابقات فصل گذشته ودرآشفته بازارداوري، امتيازات خوبي ازاشتباهات داوري به اندوخته هاي خود اضافه كرد. بازي برگشت پاس مقابل پرسپوليس حرف وحديثهاي فراواني به همراه داشت، درحالي كه اين تيم دركورس قهرماني با استقلال بود. البته منكرناداوريهايي هم كه دربازي مقابل ابومسلم درحق اين تيم روا شد نمي شويم، تا آنجا كه مجيد جلالي جمله معروف خود مبني بر" اگرپاس قهرمان نشود تا آخرعمرداورمسابقه را نمي بخشم" را برزبان آورد. اما همه اين اشتباهات متوجه يك تيم نبوده، هرچند كه برخي تيمها ازاين رهگذربيشتربهره برده اند وبرخي نيزبيشترمتضررگشته اند.

لب كلام اينكه مربيان ما درفوتبالي كه دم ازحرفه اي بودن آن مي زنند به هيچ وجه حرفه اي رفتارنمي كنند وبعضا رفتارهايي مغايربا اصول حرفه اي ازخود بروزمي دهند. دركدام ديدارخارجي مربي يك تيم به قصد دست به يقه شدن با داوربه زمين مسابقه مي رود؟ آيا وقت آن نرسيده كه دررفتارهاي خود تجديد نظركنيم؟