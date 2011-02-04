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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

بارندگیهای شدید تردد شهروندان مازنی را با مشکل مواجه کرد

بارندگیهای شدید تردد شهروندان مازنی را با مشکل مواجه کرد

ساری - خبرگزاری مهر: بارندگی های شدید باران که از دو روز گذشته در بیشتر شهرهای مازندران آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، باعث آبگرفتگی بیشتر معابر شهری و روستایی و ایجاد مشکل در رفت و آمدهای شهروندان این استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باران رحمت زمستانی باعث اختلال در حرکت خودروها شد به حدی که خیایان های اصلی برخی از شهرها نظیر آمل، بابل، قائم شهر وساری در بعد از ظهر با مشکل تردد خودروها و شهروندان همراه شد.

اگرچه باران  دو روز گذشته شهروندان مازندرانی را غافلگیر کرده است اما این بارندگی باعث تمیز تر شدن فضای خاک آلود شهرها شد و این خوشحالی شهروندان این استان را به همراه داشت.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی مازندران، هم اکنون در برخی نقاط کوهستانی وارتفاعات مازندران بارش برف نیز گزارش شده است.

دمای هوا که اکنون با بارش باران و وزش باد همراه است در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

این اداره کل وضعیت دریای مازندران را مواج و طوفانی گزارش داد و از صیادان این استان خواست برای صید به دریا نروند.

کد مطلب 1245262

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