حمایت مردم رکن اصلی قانون هدفمندسازی یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یحیی محمود زاده پنج شنبه شب در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی اظهار داشت: هدفمندسازی یارانه ها گامی مهم در راستای شکوفایی اقتصادی کشور است که خوشبختانه علی رغم مشکلات قابل پیش بینی مورد تایید مردم عزیز قرار گرفته است.

وی هدفمندسازی یارانه ها را گامی در جهت توسعه عدالت اجتماعی برشمرد و افزود: خود مردم بهتر از هرکس دیگری می توانند مدیریت امور اقتصادی خانواده خود را انجام دهند.

وی با اشاره به تعیین ضوابط مربوط به تهیه نان در ستاد هدفمندسازی یارانه های کشور ادامه داد: بر این اساس تمامی امور مربوط از تهیه گندم تا تحویل به کارخانه آرد بر عهده شرکت مادر تخصصی وزارت بازرگانی است و مراحل پس از دریافت از کارخانه تا تحویل به نانوایی ها بر عهده استانداری ها می باشد و وزارت بازرگانی نیز نظارت کیفی تولید آرد را انجام می دهد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: برای حل مشکل سوخت وسایط نقلیه روستایی نیز قرار شده تا کمیته سوخت در بخشداری ها با حضور دهیاران و نمایندگان ادارات تشکیل شود و میزان مصرف استخراج شود.

محمودزاده همچنین در خصوص چاه ها و مرغداری های غیرمجاز نیز خاطرنشان کرد: سیاست دولت بر این است تا این واحدها فعلا در چرخه تولید باقی بمانند و سوخت مورد نیاز آنان نیز از طریق کمیته سوخت استان تعیین شود.

وی در ادامه از پرداخت معوق یارانه شیر به کارخانجات در آینده نزدیک خبر داد.

حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز در این جلسه اظهار داشت: افزایش کیفیت نان یکی از تاثیرات مثبت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد که مورد توجه دولت نیز قرار دارد.

حمید علیخانی افزایش کیفیت نان را شامل سه موضوع مواد افزودنی، مهارت کارکنان و کارگران نانوایی ها و نوسازی و بهسازی ماشین آلات پخت دانست و ادامه داد: دولت 150 میلیارد ریال برای مهارت کارکنان نانوایی ها اختصاص داده و در این زمینه موافقت های لازم با فنی و حرفه ای صورت گرفته است تا تمامی 200 هزار نیروی فعال در نانوایی های سراسر کشور آموزش های لازم را در این زمینه فرا بگیرند.

معاون وزیر بازرگانی در زمینه بهسازی ماشین آلات پخت نان نیز تصریح کرد: دولت تسهیلات با سود پایین در این زمینه در نظر گرفته است که اعتبار آن در مراکز استانها 15 میلیون تومان و در شهرستان ها 10 میلیون تومان است.

علیخانی همچنین با اشاره به رتبه بندی کیفی نانوایی های کشور خاطرنشان کرد: سامانه ای برای این منظور در نظر گرفته شده که درجه بندی تمامی نانوایی های کشور در این سامانه مشخص شده است.

وی همچنین کیفیت کلی پخت نان را در کشور خوب ارزیابی کرد و گفت: علی رغم این مساله باید بیش از پیش در راستای ارتقای کیفیت نان تلاش کنیم.

عباس نیاوند جانشین ستاد هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ستاد هدفمندسازی یارانه های استان گفت: تاکنون 21 جلسه ستاد استانی هدفمندسازی یارانه ها با بیش از 70 مصوبه برگزار شده است.

عباس نیاوند ادامه داد: در شهرستان ها نیز ستادها با مسئولیت فرمانداران تشکیل شده که تاکنون هزار و 820 جلسه برگزار شده که بیش از چهار هزار مصوبه داشته است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تاثیر مثبت قانون هدفمندسازی یارانه ها بر صرفه جویی به ویژه در زمینه انرژی در استان تاکید کرد: 632 واحد صنعتی متاثر از هدفمندسازی یارانه ها در استان شناسایی شده‌اند.

نیاوند تصریح کرد: طی مدت اجرای این قانون در استان 10 درصد در مصرف بنزین، 42 درصد از نفت گاز، 24 درصد نفت کوره، 27 درصد نفت کوره و 96 درصد مصارف خانگی صرفه جویی داشته ایم.

سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته حمل و نقل و سوخت خراسان رضوی در خصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: با توجه به اینکه بیش از 40 درصد یارانه های پرداختی دولت در بخش حمل و نقل تعریف شده است پیش از اجرای این قانون تمهیدات لازم در استان برای اجرای صحیح آن صورت گرفت و به همین دلیل خراسان رضوی با کمترین مشکل در بحث قیمتهای حمل و نقل مواجه شد.