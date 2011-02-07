تحقق تنها 60 درصد بودجه 89/ پیگیری بودجه اولویت روسای دانشگاههای تهران

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در بودجه سال 90 دانشگاهها پای یارانه ها در میان است و دولت هم برای یارانه ها تلاش کرده تا نگرانی های کلی را برطرف کند، اضافه کرد: دولت 30 تا 35 درصد بودجه سال90 دانشگاه را که در برنامه ریزی اول به مجلس ارائه داده بود، حذف کرد و ظاهراً این امر در مورد تمام دانشگاهها صدق می کند.

وی گفت: با این حال، وزارت علوم با این امر مخالف بود و چنین به نظر می رسد بودجه را طوری در نظر می گیرد که 25 درصد به بودجه دانشگاه ها اضافه شود البته این مقدار فراتر از درخواست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بودجه سال 90 است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ارتباط با بودجه سال 89 این دانشگاه، گفت: مجلس شورای اسلامی به علت حذف شدن یارانه ها مبلغی را به بودجه سال 89 دانشگاه ها اضافه کرد که این مقدار برای دانشگاه خواجه نصیر بسیار قابل توجه بود و به ما کمک شایانی کرد اما هنوز تمام دانشگاهها از نظر دریافت بودجه 89 با مشکل مواجه هستند در این میان، دانشگاه خواجه نصیر در یازدهمین ماه سال 89 تنها 60 درصد از بودجه تصویبی دولت را البته نه آن مقداری که مجلس در نظر گرفته بود، دریافت کرده است.

به گفته این استاد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مجلس شورای اسلامی حدود 5 میلیارد تومان را به بودجه 89 دانشگاه ها اضافه کرده بود تا دغدغه روسای دانشگاه در بحث بودجه برطرف شود که حدود 5/3 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به هزینه و 5/1 میلیارد باقی مانده برای تملک دارایی دانشگاه ها در نظر گرفته شده بود.

وی تأکید کرد: به نظر من اولویت کاری یک رئیس دانشگاه نباید دنبال بودجه رفتن باشد اما متاسفانه یکی از اولویت های روسای دانشگاه های کشورمان به ویژه دانشگاه های تهران، پیگیری بودجه است.