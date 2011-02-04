  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

پایان مهلت ثبت نام کنکوردکتری/

ثبت نام 127هزارنفر در اولین کنکوردکتری/ زمان توزیع کارت و برگزاری کنکور

ثبت نام 127هزارنفر در اولین کنکوردکتری/ زمان توزیع کارت و برگزاری کنکور

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام 127 هزار داوطلب در کنکور نیمه متمرکز دکتری خبر داد.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر در پاسخ به اینکه تعداد داوطلبان کدام رشته در آزمون نیمه متمرکز دکتری بیشتر است گفت: با توجه به اینکه ثبت نام داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تا آخرین ساعت 14 بهمن ماه ادامه داشته است، هنوز در این زمینه تفکیک اطلاعات صورت نگرفته است.

وی افزود: آزمون نیمه متمرکز دکتری 25 فروردین 90 برگزار می‌شود و اطلاعیه سازمان سنجش درباره توزیع کارت آزمون 16 اسفند ماه 89 منتشر می‌شود.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور افزود: کارت‌های آزمون نیمه متمرکز دکتری بین روزهای 22 و 23 فروردین ماه منتشر می‌شود.
کد مطلب 1245295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه