ثبت نام 127هزارنفر در اولین کنکوردکتری/ زمان توزیع کارت و برگزاری کنکور

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر در پاسخ به اینکه تعداد داوطلبان کدام رشته در آزمون نیمه متمرکز دکتری بیشتر است گفت: با توجه به اینکه ثبت نام داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تا آخرین ساعت 14 بهمن ماه ادامه داشته است، هنوز در این زمینه تفکیک اطلاعات صورت نگرفته است.

وی افزود: آزمون نیمه متمرکز دکتری 25 فروردین 90 برگزار می‌شود و اطلاعیه سازمان سنجش درباره توزیع کارت آزمون 16 اسفند ماه 89 منتشر می‌شود.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور افزود: کارت‌های آزمون نیمه متمرکز دکتری بین روزهای 22 و 23 فروردین ماه منتشر می‌شود.