سال 90 سال توسعه دوچرخه سواری در تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا استفاده از دوچرخه به بخشی از فرهنگ شهرنشینی آن­ها تبدیل شده و در تهران نیز در اقدامی زیربنایی امکانات و تسهیلات ویژه­ای به منظور استفاده از دوچرخه در نقاط مختلف شهر فراهم شده و در تلاشیم تا در تمام سطح شهر بتوانیم نسبت به ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری اقدام کنیم.

وی از ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در 12 منطقه تهران خبر داد و اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد تا پایان سال آینده شاهد تجهیز تمام مناطق تهران به مسیرهای ویژه دوچرخه سواری باشیم و با آماده نمودن زیرساخت­های لازم زمینه فراگیر شدن استفاده از دوچرخه را فراهم نموده و دوچرخه سواری را در تمام سطح شهر گسترش دهیم.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که به موازات ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری نباید دوچرخه سواران را تنها به این مسیرها محدود کنیم، تصریح کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم که دوچرخه سواران بتوانند در معابر شهری و هم­زمان با ترافیک تردد نمایند که البته تفکیک مسیر برای تردد دوچرخه­ها و انتخاب مسیرهایی با شیب کمتر برای دوچرخه سواران بهتر است.

وی با اشاره به اینکه به تردد دوچرخه سواران در تهران به دو شیوه توجه خواهیم داشت، اضافه کرد: یکی ایجاد مسیرهای اختصاصی حتی اگر بخشی از مسیر حرکت خودروها را به دوچرخه­ها اختصاص دهیم و دیگری توسعه دوچرخه سواری در مسیرهایی که الزام به جداسازی مسیر تردد دوچرخه­ها نیست تا دوچرخه سواران بتوانند از طریق جریان ترافیک و همراه با سایر وسایل نقلیه در معابر شهری تردد کنند.

تشکری هاشمی رعایت قانون از سوی دوچرخه سواران و سایر رانندگان را پیش­نیاز توسعه فرهنگ دوچرخه سواری دانست و گفت: در این میان آن چه باید مورد توجه راکبان دوچرخه و رانندگان سایر وسایل نقلیه قرار گیرد، توجه به فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی است تا ایمنی و سلامتی دوچرخه سواران به خطر نیافتد.

وی با اعلام اینکه اولویت نخست، احداث مسیرهای دوچرخه سواری در معابری است که شیب استاندارد دارند، افزود: هم­چنین در تلاشیم تا برای افرادی که از دوچرخه­های شخصی خود برای تردد در شهر استفاده می­کنند، پارگینگهای نگهداری دوچرخه در نقاطی مانند ایستگاههای مترو ایجاد کنیم تا همه شهروندان بتوانند از دوچرخه برای تردد در سطح شهر استفاده کنند.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که ابتدا باید دوچرخه را در اختیار شهروندان قرار دهیم و شرایط را برای دوچرخه سواری آن­ها فراهم کنیم و سپس انتظار گسترش دوچرخه سواری را داشته باشیم، اظهار کرد: در این صورت و با در دسترس قرار دادن دوچرخه و فراهم کردن شرایط، شهروندان از این وسیله استقبال می­کنند و به مرور فرهنگ دوچرخه سواری نهادینه می­شود.

وی با اشاره به منطقه 8 تهران به عنوان منطقه­ای که در حال حاضر هزاران نفر از شهروندان ساکن در آن عضو شبکه

دوچرخه سواری هستند و طی روز برای تردد از دوچرخه استفاده می­کنند، تصریح کرد: ما در نهایت به دنبال توسعه دوچرخه سواری در گستره 700 کیلومتر مربعی تهران هستیم و هنگامی که این مهم محقق شود، بدون شک بخش قابل توجهی از شهروندان از دوچرخه برای ترددهای روزانه خود استفاده خواهند کرد.

تشکری هاشمی کاهش ترافیک، کاهش آلودگیهای زیست محیطی، کاهش مشکلات مربوط به پارک و پارکینگ، کاهش مصرف انرژی و صرفه­جویی­های اقتصادی ناشی از آن و افزایش سلامت جسمی و روحی شهروندان را از جمله مزایای گسترش دوچرخه سواری بر شمرد و اضافه کرد: در شهر شلوغی مانند تهران گسترش دوچرخه سواری یک ضرورت است.

معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری مصمم است در جهت حفظ محیط زیست و کاهش ترافیک، شبکه دوچرخه سواری را گسترش داده و شرایطی را فراهم نماید تا شهروندان به صورت گسترده از دوچرخه استفاده کنند.