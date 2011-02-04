مشخص شدن نامزدهای دور دوم انتخابات هائیتی/ مصاف یک خواننده با "مانیگات"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی دادامه ناآرامیها در هائیتی، کمیسیون برگزاری انتخابات این کشور "میرلاند مانیگات" همسر رئیس جمهور سابق و "میشل مارتلی" یک خواننده پاپ را واجد شرایط در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.

"ریچارد دامل" سخنگوی شورای انتخاباتی هائیتی در نطقی تلویزیونی گفت که این دو نفر باید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هائیتی شرکت کنند.

دو نامزد یاد شده، 20 ماه مارس سال جاری میلادی (29 اسفند) با یکدیگر به رقابت می ‌پردازند. اعلام زمان برگزاری دور دوم انتخابات که چند ماه به طول انجامیده، به عنوان موفقیتی چشمگیر برای هائیتی به شمار می ‌آید زیرا در پی اعلام نتایج دور اول انتخابات در 28 نوامبر (7 آذر)، بن ‌بست سیاسی در هائیتی پدید آمده بود.

پیش از این قرار بود دور دوم انتخابات 16 ژانویه (26 دی) برگزار شود، اما به دلیل اختلافها در خصوص نتایج دور اول انتخابات اعلام زمان دور دوم تاکنون به تعویق افتاده است.

مارتلی و مانیگات خواستار برگزاری مجدد دور اول انتخابات شده بودند. بر اساس نتایج این انتخابات، مانیگات با 31 درصد آرا نفر اول و ژود سلستین، نامزد حزب حاکم، با 22 درصد جایگاه دوم را کسب کردند.

با وجود این، افشای پیش ‌نویس گزارشی از سوی سازمان کشورهای امریکایی، حاکی از آن است که ژود سلستین باید از صحنه انتخابات کنار برود.

این در حالی است که در پی اعلام نتایج، سه شنبه (16 آذر) پورتوپرنس، پایتخت هائیتی به صحنه بروز اعتراض‌های شدید تبدیل شده بود.