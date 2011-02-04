"نامبارک" ملت مصر را ذلیل کرد/ حوادث مصر و تونس یک زلزله واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران یکی از عوامل قیام ملت مصر را سالها تحقیر این ملت آزاده توسط حاکمانشان عنوان کرده و افزودند: "نامبارک مصر" ملت مظلوم و آزادیخواه مصر را ذلیل کرد.

رهبر انقلاب هم چنین با اشاره به اتفاقات کشور تونس و وابستگی "بن علی" به دستگاه جاسوسی آمریکا افزودند: چقدر برای یک ملت آزادیخواه و مسلمان سخت است که بالاترین مقام کشورشان وابسته به کشورهای بیگانه باشد.

ولی امر مسلمین در فرازی دیگر از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران در بیان دلیل اصلی بیداری اسلامی و قیام مردم مسلمان مصر و تونس، وابستگی حکام این کشورها به غرب و آمریکا را مهمترین دلیل این قیام ارزیابی کردند.



تا 22 بهمن ملت ایران از واردات بنزین بی نیاز می‌شود

رهبر انقلاب با بیان اینکه برخی اشتباهات دشمن به ملت ایران کمک کرده است در خصوص جنجال دشمن برای تحریم بنزین ایران تصریح کردند: بر اساس گزارشات واصله تا 22 بهمن در موضوع بنزین کشور به طور کامل از واردات بی نیاز می شود.

آیت الله خامنه ای با اشاره به وابستگی شاه به قدرت های خارجی تصریح کردند: امروز در میان قدرتهای بزرگ یک قدرت وجود ندارد که ادعا کند خودش و یا اراده او بر اراده ملت ایران کمترین تاثیری دارد و استقلال و عزت سیاسی ملت ایران امروز بیشترین جذابیت را برای ملتها دارد.

ایشان خاطر نشان کردند: قبل از انقلاب ایران در مسائل جهانی و منطقه ای هیچ تاثیری نداشت اما بعد از انقلاب عظمت این ملت و تاثیرش در ملتهای منطقه دشمنان را مبهوت کرده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمنان در رابطه با ملت ایران اشتباهاتی داشته اند که این اشتباهات به ملت ایران کمک کرده است، خاطر نشان کردند: یکی از این اشتباهات در بحث هسته ای بود. آنها موضوع هسته ای ایران را بزرگ کردند و بر سر آن جنجال ایجاد کردند و به ملت ایران فشار آوردند تا ایران عقب نشینی کند و هفت سال است که در این رابطه تلاش می کنند اما دو چیز برای مردم دنیا روشن شد یکی اینکه ایران در قضیه هسته ای پیشرفت غیر قابل انتظاری داشته است و دوم اینکه ایران با همه این فشارها ایستاده و هیچ عقب نشینی نکرده است و این به نفع ملت ایران بود.

ایشان افزودند: امروز همه دنیا می دانند که آمریکا، اروپا و دستیارانش با همه فشارها نتوانسته اند به ملت ایران فائق آیند و آن را وادار به عقب نشینی کنند و این به معرفی ملت ایران کمک کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه پیش از انقلاب صنعت ایران مبتنی بر مونتاژ محض بوده است، با بیان اینکه یکی از جنجال های دیگر دشمنان علیه ملت ایران تحریم بنزین ایران برای وارد کردن فشار به ملت ایران بوده، اعلام کردند که بر اساس گزارشات واصله تا 22 بهمن در موضوع بنزین کشور به طور کامل از واردات بی نیاز می شود و حتی بر اساس گزارشی که داده اند ما می توانیم بنزین را نیز صادر کنیم.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از بیاناتشان در خطبه نخست نماز جمعه تهران، اظهار داشتند: انقلاب اسلامی بر سر موضع عدالت خواهانه خود ایستاده است.

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود تاکید کردند: معنای ارتباط با آمریکا چشم بستن بر همه مظالم آمریکا بر مردم جهان است و به معنای پذیرفتن مظالمی است که به مردم فلسطین، عراق و افغانستان می شود.



آخرین نمایشنامه دشمن برای ملت ایران فته 88 بود

رهبر انقلاب در سخنان خود با اشاره به نقشه تثبیت شده فاتحان جنگ های اول و دوم جهانی برای مردم منطقه در منحرف کردن جریان اسلامی تاکید کردند: آخرین نمایشنامه آنها برای ملت ایران همین فتنه 88 بود که به صحنه آمد.

آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تشریح این توطئه دشمن افزودند: همانطور که بارها تاکید کرده ام طراح و نقشه کش و مدیر صحنه در بیرون این مرزها بوده و هست و بعضی دانسته و ندانسته با آنها همکاری کردند.



حوادث منطقه انعکاس 30ساله صدای ملت ایران است



رهبر انقلاب در آغاز بیاناتشان در خطبه اول نماز جمعه تهران با اشاره به دهه فجر تحولات مصر و تونس را مورد اشاره قرار دادند و تاکید کردند:حوادث منطقه انعکاس 30ساله صدای ملت ایران است.



حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه نخست نماز جمعه این هفته تهران در جمع پرشور هزاران نمازگزار به آغاز دهه فجر اشاره و خاطرنشان کردند: حوادث منطقه انعکاس 30ساله صدای ملت ایران است که در نقاط دیگر جهان با قوت و قدرت شنیده می شود.



ایشان با اشاره به تحولات مصر و تونس افزودند: این حوادث برای ملت ایران معنای دیگری دارد و این خلوص بیداری اسلامی است.



ادامه دارد...

