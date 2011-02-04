خاطرات انقلاب در یزد ثبت می ‌شود

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: خاطرات انقلاب در قالب مسابقه خاطره‌نگاری با عنوان "مشق انقلاب" همزمان با ایام‌ الله دهه فجر برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه مسابقه خاطره‌نگاری ویژه دانش ‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود، عنوان کرد: در این مسابقه نسل سوم خاطرات انقلاب را ثبت خواهند کرد.



حکیمیان بیان داشت: خاطره نگاریها از نظر محتوا، بیان و آبین نگارشی داوری خواهد شد و به پنج نفر از برگزیدگان جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌ شود.

مسئول کانون ‌های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند خاطرات ارزشمند خانواده، نمازگزاران مسجد، اهالی محل و .... از روزهای خون و قیام و سیر پیروزی انقلاب اسلامی را به همراه مشخصات فردی حداقل در 10خط و دست نوشته برای شرکت در مسابقه ارسال کنند.

حکیمیان خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌ تواند آثار خود را حداکثر تا 10 اسفندماه سال جاری به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ های مختلف استان یزد یا دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یزد ارسال کنند.