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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

خاطرات انقلاب در یزد ثبت می ‌شود

خاطرات انقلاب در یزد ثبت می ‌شود

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان یزد از ثبت خاطرات انقلاب در این استان خبر داد.

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: خاطرات انقلاب در قالب مسابقه خاطره‌نگاری با عنوان "مشق انقلاب" همزمان با ایام‌ الله دهه فجر برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه مسابقه خاطره‌نگاری ویژه دانش ‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود، عنوان کرد: در این مسابقه نسل سوم خاطرات انقلاب را ثبت خواهند کرد.

حکیمیان بیان داشت: خاطره نگاریها از نظر محتوا، بیان و آبین نگارشی داوری خواهد شد و به پنج نفر از برگزیدگان جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌ شود.

مسئول کانون ‌های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند خاطرات ارزشمند خانواده، نمازگزاران مسجد، اهالی محل و .... از روزهای خون و قیام و سیر پیروزی انقلاب اسلامی را به همراه مشخصات فردی حداقل در 10خط و دست نوشته برای شرکت در مسابقه ارسال کنند.

حکیمیان خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌ تواند آثار خود را حداکثر تا 10 اسفندماه سال جاری به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ های مختلف استان یزد یا دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یزد ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه با همکاری کانون فرهنگی هنری دارالشفاء زارچ برگزار می ‌شود، افزود: علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3678156-0352تماس حاصل کنند یا به وبلاگ کانون دارالشفاء زارج به آدرس http://k-daroshafa.blogfa.com/ مراجعه کنند.

کد مطلب 1245334

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