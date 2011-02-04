به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی علومی درباره این کتاب گفت: "شاهنشاه در کوچه دلگشا" درباره وقایع تاریخ معاصر ایران مانند کودتای 28 مرداد 32 و عملیات آژاکس است. به شاه خبر می دهند که انگلستان قصد کودتا دارد و می خواهد سلسله جدیدی را حاکم کند. شاه به سبک شاه عباس با لباس مبدل به کرمان می رود، چون آنجا یکی از مراکز قدیمی نفوذ استعمار بریتانیا و مقر پلیس جنوب بوده است و به این ترتیب یک دیکتاتور با اقشار پایین جامعه همنشین می‌شود.



وی ادامه داد: فضای این رمان به فراخور موضوع، آمیخته‌ای از طنز و ترس است و از رهگذر این حالت گروتسک به جهان داستان‌های کافکا نزدیک می‌شود.



"شاهنشاه در کوچه دلگشا" چندی پیش جایزه بخش رمان کتاب سال طنز را از آن این نویسنده کرد.



من نوکر صدامم، طنز در آمریکا، وقایع‌نگاری بن لادن، آذرستان، بم امید بر دمیدن از آثار دیگر محمدعلی علومی است.



"شاهنشاه در کوچه دلگشا" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است که در 552 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر می شود.

