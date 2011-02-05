محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گیلان تا سال 90 به رتبه دوازدهم صنعتی کشورخواهد رسید، افزود: در رتبه بندی های 12 استان نخست صنعتی، از استان 13 تا 20 در حال توسعه و از 20 به بعد استانهای توسعه نیافته یا محروم تلقی می شوند.

وی خاطر نشان کرد: گیلان در مرز توسعه یافتگی صنعتی قرار دارد علی رغم اینکه مشکلاتی در صنعت استان وجود دارد ولی با این تفاسیر استانی است که حجم سازندگی در حوزه صنعت فوق العاده است و نسبت به میانگین کشوری در جایگاهی به مراتب بهتری قرار دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان اظهارامیدواری کرد: با مصوباتی که در دور سوم سفر هیئت دولت به استان انجام گرفته بتوان این فاصله اندک را با استان دوازدهم صنعتی کشور به نحوی جبران کرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه صنعتی دارای شاخص های اصلی است، اظهارداشت: زمین اولین شاخص اصلی و دیگر تکمیل سایر زیربناها مثل آب، برق، گاز، راه، بندر، منطقه آزاد در توسعه صنعتی بسیار موثرهستند.

اصغریان زمین را مهمترین پارامتر جذب سرمایه گذار دانست وافزود: از دور دوم سفر افزون بر 850 هکتار زمین برای توسعه صنعتی به گیلان اختصاص پیدا کرده در حالیکه قبل از سفر دور دوم مجموع زمین در اختیار شهرکهای صنعتی استان حدود 700 هکتار بوده است منهای 500 هکتار زمین شهر صنعتی رشت که از قبل انقلاب در اختیار صنعت بود.

وی استان گیلان را یک استان صادر کننده برق در کشور دانست و گفت: با افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر رضوانشهر بیش از دو برابر مصرف برق استان، برق تولید خواهد شد که این خود یکی از عوامل جذب سرمایه گذار است.

رئیس صنایع و معادن گیلان پروژه راه آهن را از دیگر مشوق های خوب توسعه صنعتی استان اعلام کرد و افزود: با اجرای این پروژه واحدهای مثل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی در گیلان شکل گرفت که در پویایی اقتصادی استان نقش مهمی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: با ایجاد زیربناهای صنعتی علاقمندی سرمایه گذاری در گیلان افزایش یافته واین روند به جای رسیده است که هم اکنون بیش از هزار و 200 پروژه صنعتی در استان در حال ساخت است.

اصغریان با بیان اینکه از این تعداد تنها 60 پروژه بزرگ صنعتی گیلان بین 10 تا 90 درصد پیشرفت دارند، افزود: برای اجرای این تعداد پروژه اعتباری افزون بر 20 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است، حداکثر تا شش ماه آینده یک سوم از این میزان سرمایه گذاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهارداشت: اولین صنعتی که در حوزه صنایع مادر در تمامی دنیا مطرح است صنعت فولاد است و صنعت سیمان، پتروشیمی خودروسازی جزو صنعت جامع و مهم تلقی می شوند.

رئیس صنایع ومعادن گیلان در ادامه با بیان اینکه نخستین واحد فولادی گیلان در سال 85 به بهره برداری رسید، یادآورشد: در حال حاضر پنج واحد فولادی در استان فعال و دو واحد دیگر در حال ساخت است.