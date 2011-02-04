بازی با نایب قهرمان آسیا ساده نیست/ قویتر از نیم فصل اول هستیم

محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بازی مقابل تیم کاملی نظیر ذوب آهن که از کادر مدیریتی و فنی و بازیکنان توانمندی برخوردار است و نایب قهرمان آسیاست آسان نیست و در مسابقه فردا بازی دشواری مقابل این تیم پیش رو داریم.

مایلی کهن با بیان اینکه تیمش در شرایط آمادگی مطلوبی قرار دارد و با هدف کسب امتیاز به مصاف ذوب آهن می رود اظهار داشت: خوشبختانه در فاصله وقفه مسابقات لیگ تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم و علاوه بر اردوی کیش دیدارهای تدارکاتی خوبی را برگزار کرده ایم که این مسابقات تیم را در شرایط مناسبی قرار داده است.

سرمربی سایپا با تاکید بر اینکه یکدستی و انگیزه بالا نقطه قوت تیمش مقابل ذوب آهن خواهد بود، تصریح کرد: سایپا نیم فصل دوم را با یک برد مقابل نفت آبادان و یک تساوی برابر صبای در قم و یک شکست مقابل پرسپولیس آغاز کرده که با توجه به دو مسابقه بیرون از خانه و تغییر محل مسابقه با پرسپولیس نتایج خوبی نسبت به نیم فصل اول محسوب می شود و تلاش داریم این روند را در بازیهای دور برگشت ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه با بازگشت بازیکنان مصدوم تیمش، سایپا از قدرت تیمی بالاتری نسبت به بازیهای دور رفت برخوردار است، تاکید کرد: تمام هدف سایپا این است که در نیم فصل دوم بهتر از دور رفت نتیجه بگیریم و این هدف را از بازی مقابل ذوب آهن آغاز خواهیم کرد.

مایلی کهن یادآور شد: مشکل عمده تیم سایپا درنیم فصل اول خط دفاعی تیم بود که تلاش کردیم در اردوها و تمرینات اخیر روی این مشکل کار کنیم و تصور می کنم با استحکام خط دفاعی بتوانیم در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کنیم و به رده های بالاتر جدول صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع انتقال کریم انصاریفرد به یکی از باشگاه های آلمانی تصریح کرد: این موضوع با توجه به نیاز تیم به وجود این بازیکن در نیم فصل دوم کاملا منتفی است. ضمن اینکه انصاریفرد تا پایان فصل با سایپا قرار دارد و این بازیکن برای در بازیهای دور برگشت برای ما بسیار تعیین کننده خواهد بود.

وی یادآورشد: مطرح شدن این پیشنهاد از سوی یک باشگاه اروپایی نشان می دهد سخت گیری های ما برای انتقال انصاریفرد به تیم های پرسپولیس و سایپا بی دلیل نبوده و ارزش این بازیکن بیش از آن چیزی بود که مطرح می شد .

مایلی کهن اضافه کرد: انصاریفرد در بعد فنی و اخلاقی شایستگی های زیادی دارد و می تواند الگوی خوبی برای بازیکنان جوان ما باشد که می شود با کار و تلاش در کنار توجه به مسائل اخلاقی به سرعت در فوتبال پیشرفت کرد.

سرمربی سایپا همچنین درخصوص انتقال علی کریمی به تیم شالکه آلمان اظهار داشت: کریمی یکی از استثناهای فوتبال ماست که از هوش و قابلیت های فنی بالایی برخوردار است که می توانست بیش از اینها برای فوتبال ملی ما مثمرثمر باشد ولی متاسفانه آنهایی که در کنار این بازیکن بودند نوع برخورد و کنترل این بازیکن را نمی دانستند و بعضا خود کریمی هم در این زمینه بی تقصیر نبود .

مایلی کهن افزود: انتخاب کریمی نشان داد این بازیکن هنوز ارزشهای فنی بالایی دارد که می تواند در یکی از بهترین لیگ های اروپا حضور داشته باشد. البته کریمی پیش از این در بایرن مونیخ نیز دوره موفقی را سپری کرد و در اغلب بازیها جزو 18 بازیکن اصلی بود و به اعتقاد من تجربه او در تیم جدیدش می تواند باز هم باعث درخشش این بازیکن در فوتبال اروپا شود.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و سایپا البرز از هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.