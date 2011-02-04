  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راههای روستایی لرستان بازگشایی شد

راههای روستایی لرستان بازگشایی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان لرستان از بازگشایی کلیه محورهای روستایی استان خبر داد.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تا عصر روز گذشته راه 270 روستای استان به دلیل بارش سنگین برف بسته بود که خوشبختانه با تلاش نیروهای راه و ترابری تا ساعت 20 شب راه ارتباطی 80 درصد این روستا بازگشایی شد.

وی تصریح کرد: این در حالیست که تا ساعات اولیه صبح امروز راه ارتباطی مابقی روستاهای یاد شده به طور کامل بازگشایی شد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: هم اکنون محورهای روستایی استان لرستان برای تردد با مشکلی مواجه نیستند.

رضایی همچنین به وضعیت محورهای مواصلاتی اصلی استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر کلیه محورهای اصلی استان نیز باز است و تردد در آنها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان برای تردد در محورهای استان لرستان بر ضرورت همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی استان تاکید کرد.

کد مطلب 1245347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها