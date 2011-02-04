راههای روستایی لرستان بازگشایی شد

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تا عصر روز گذشته راه 270 روستای استان به دلیل بارش سنگین برف بسته بود که خوشبختانه با تلاش نیروهای راه و ترابری تا ساعت 20 شب راه ارتباطی 80 درصد این روستا بازگشایی شد.

وی تصریح کرد: این در حالیست که تا ساعات اولیه صبح امروز راه ارتباطی مابقی روستاهای یاد شده به طور کامل بازگشایی شد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: هم اکنون محورهای روستایی استان لرستان برای تردد با مشکلی مواجه نیستند.

رضایی همچنین به وضعیت محورهای مواصلاتی اصلی استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر کلیه محورهای اصلی استان نیز باز است و تردد در آنها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان برای تردد در محورهای استان لرستان بر ضرورت همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی استان تاکید کرد.