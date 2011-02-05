مسافران آماده فرود به مریخ شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر، سوم ژوئن سال گذشته 6 داوطلب شامل سه روسی، یک چینی و دو اروپایی وارد یک فضای ایزوله شدند تا ماموریت سفر به مریخ را در قالب پروژه ای به نام "مارس 500" شبیه سازی کنند.

این پروژه در نزدیکی مسکو و در داخل فضایی به وسعت 550 متر مربع با همکاری موسسه مسائل پزشکی زیستی مسکو و آژانسهای فضایی روسیه و اروپا انجام می شود.

مسافران این سفر شبیه سازی شده پس از 8 ماه زندگی در کپسول فضاپیما اکنون به مدار مریخ فرضی نزدیک شده اند و آماده اند که بر روی سیاره سرخ فرود آیند.

برپایه پیش بینی ها سه عضو این تیم 14 فوریه از فضاپیمای خود خارج می شوند و قدم بر روی خاک مریخ می گذارند.

این مریخ در اتاقک دیگری در همان محوطه ایزوله شبیه سازی شده است. یک سیاره نورد روباتیک به این فضانوردان در انجام فعالیتهای خود بر روی خاک سیاره سرخ یاری می رساند و تمام کارهایی که این فضانوردان انجام می دهند توسط اتاق کنترل بر روی زمین و ایستگاه فضایی بین المللی تحت کنترل قرار می گیرد.

در این مریخ فرضی، خاک، نور، دما و موقعیت صحنه دقیقا مشابه شرایط واقعی مریخ بازسازی شده است. هدف اصلی این آزمایش بررسی شرایط فیزیولوژیکی و روحی روانی فضانوردان در یک سفر تا این حد طولانی است.

"مارتین زل" دانشمند اسا در این خصوص اظهار داشت: "پس از 8 ماه از انجام این ماموریت تاکنون هیچ مشکل بزرگی مشاهده نکرده ایم. این 6 داوطلب در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز توسط دوربینهای نصب شده داخل این اتاقک فضایی کنترل می شوند و می توانند از طریق اینترنت با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند اما این ارتباط با یک تاخیر همراه است که در واقع شبیه سازی تاخیر در تماس در طول سفر واقعی به مریخ است. حتی اگر مارس 500 نتواند تمام جنبه های اساسی یک ماموریت فضایی را بازسازی کند (برای مثال فقدان نیروی جاذبه) با وجود این در نزدیک شدن به واقعیت بسیار موفق عمل کرده است."

این داوطلبان برای برقراری تماس از طریق اینترنت با یک تاخیر 20 دقیقه مواجهند که به دلیل فاصله میان زمین و مریخ است.

در زمان حالتهای فوق العاده، این فضانوردان باید بتوانند قبل از رسیدن فرمانهای لازم از مرکز کنترل موقعیت را به حالت عادی بازگردانند. ماه گذشته کنترل کننده ها برق داخل فضاپیمای فرضی را قطع و به داخل اتاقک شبیه ساز دود وارد کردند.

"مارتین زل" افزود: "این داوطلبان تقریبا یک روز بدون برق بودند اما دچار اضطراب نشدند."

براساس گزارش یونیورس تودی، مارس 500 زمان واقعی برای انجام ماموریت سفر به مریخ را شبیه سازی می کند که شامل 250 روز رفت، 30 روز کاوش بر روی سطح مریخ و 240 روز برگشت است.

فضانوردان سفر به مریخ فرضی اوایل نوامبر 2011 به خانه باز می گردند.

شش داوطلب ماموریت مارس 500

سطح مریخ فرضی و سیاره نورد روباتیک

این تصویر اطلاعات کلی مربوط به مریخ را نشان می دهد

دیگو اوربینا داوطلب ایتالیایی- کلمبیایی و یکی از دو نماینده اسا در مارس 500 مشغول کار با رایانه