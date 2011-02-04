لوح زرین تیم دوچرخه سواری نزاجا به آستان قدس رضوی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در مراسمی که عصر روز پنجشنبه با حضورجمعی از مدیران نزاجا و مسئولان آستان قدس رضوی در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد، اشیاء مذکور به آستان قدس رضوی اهدا شد.
مدیر تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: تور نمادین دوچرخه سواری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف ابراز ارادت به ساحت ولایت در 4 بهمن ماه کار خود را از حرم مطهر امام خمینی(ره) آغاز و پس از گذشت 8 روز و طی مسافت 950 کیلومتر به حرم مطهر رضوی رسید.
سرهنگ مرتضی حسن پور افزود: این برنامه با شرکت 12 نفر از تیم دوچرخهسواری نیروی زمینی ارتش در راستای تجدید پیمان با آرمانهای رهبر کبیرانقلاب اسلامی و نمایش آمادگی رزمی کارکنان نزاجا با دربرگیری ابعاد فرهنگی، ورزشی و نظامی انجام شده است.
وی بیان کرد: این تیم مسیر تهران تا مشهد مقدس را در 7 مرحله با طی مسیر گرمسار، سمنان، شاهرود، عباسآباد، سبزوار، نیشابور و مشهد طی کرد.
حسن پور در خصوص برنامههای آتی این ارگان عنوان کرد: تور دیگری با همکاری فدراسیون دوچرخهسواری کشور به صورت بینالمللی و با شرکت 12 تیم داخلی و خارجی در ایام فجر سال آینده اجرا خواهد شد.
مدیر تربیتبدنی نزاجا با اشاره به تغییر شکل تهدیدهای دشمن از تهدید سخت به تهدید نرم یادآور شد: این تغییر رویکرد سبب تغییر فکر، روح و جسم جوانان ما شده و ما باید به عنوان مسئول وظیفه خود را در این جبهه جدید انجام داده و پرچمدار مبارزه با دشمن باشیم.
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