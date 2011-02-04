به گزارش خبرنگار مهر، خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی ضمن اعلام این خبر گفت: براساس تصمیم علیرضا منصوریان مربی تیم ملی فوتبال ایران و با هماهنگی فدراسیون فوتبال، همان 23 بازیکنی که در جام ملتهای آسیا تیم ملی را همراهی کردند، برای دیدار با روسیه نیز به اردو دعوت شده اند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

1- سیدمهدی رحمتی 2- ابراهیم میرزاپور 3- شهاب گردان 4- خسرو حیدری 5- فرشید طالبی 6- سیدجلال حسینی 7- هادی عقیلی 8- احسان حاجی صفی 9- محسن بنگر 10- محمد نصرتی 11- جواد نکونام 12- آندرانیک تیموریان 13- قاسم حدادی فر 14- محمد نوری 15- پژمان نوری 16- ایمان مبعلی 17- غلامرضا رضایی 18- مسعود شجاعی 19- محمدرضا خلعتبری 2- کریم انصاریفرد 21- رضا نوروزی 22- محمد غلامی 23- آرش افشین.





ضمنا کادر فنی و پشتیبانی تیم کشورمان بجز افشین قطبی و پیت بیوتر همان نفرات اعزامی به جام ملتهای آسیا خواهند بود و هدایت تیم برعهده علیرضا منصوریان، منصور رشیدی، کریم باقری و اصغر حاجیلو بعنوان سرپرست خواهد بود.





به گفته منصوریان، تیم ملی در ابوظبی درمجموع دو جلسه تمرین در ابوظبی خواهد داشت که یک جلسه آن در ورزشگاه بن زاید یک روز قبل از بازی خواهد بود. در بازی مقابل روسیه کادر فنی تیم ملی در جام ملتها بدون قطبی و بیوتر روی نیمکت خواهد نشست و همچنین کریم باقری روی نیمکت تیم ملی حضور خواهد داشت.



