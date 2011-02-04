به گزارش خبرنگار مهر، خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی ضمن اعلام این خبر گفت: براساس تصمیم علیرضا منصوریان مربی تیم ملی فوتبال ایران و با هماهنگی فدراسیون فوتبال، همان 23 بازیکنی که در جام ملتهای آسیا تیم ملی را همراهی کردند، برای دیدار با روسیه نیز به اردو دعوت شده اند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
1- سیدمهدی رحمتی 2- ابراهیم میرزاپور 3- شهاب گردان 4- خسرو حیدری 5- فرشید طالبی 6- سیدجلال حسینی 7- هادی عقیلی 8- احسان حاجی صفی 9- محسن بنگر 10- محمد نصرتی 11- جواد نکونام 12- آندرانیک تیموریان 13- قاسم حدادی فر 14- محمد نوری 15- پژمان نوری 16- ایمان مبعلی 17- غلامرضا رضایی 18- مسعود شجاعی 19- محمدرضا خلعتبری 2- کریم انصاریفرد 21- رضا نوروزی 22- محمد غلامی 23- آرش افشین.
ضمنا کادر فنی و پشتیبانی تیم کشورمان بجز افشین قطبی و پیت بیوتر همان نفرات اعزامی به جام ملتهای آسیا خواهند بود و هدایت تیم برعهده علیرضا منصوریان، منصور رشیدی، کریم باقری و اصغر حاجیلو بعنوان سرپرست خواهد بود.
به گفته منصوریان، تیم ملی در ابوظبی درمجموع دو جلسه تمرین در ابوظبی خواهد داشت که یک جلسه آن در ورزشگاه بن زاید یک روز قبل از بازی خواهد بود. در بازی مقابل روسیه کادر فنی تیم ملی در جام ملتها بدون قطبی و بیوتر روی نیمکت خواهد نشست و همچنین کریم باقری روی نیمکت تیم ملی حضور خواهد داشت.
همچنین پیش از این اسامی بازیکنان تیم ملی روسیه از سوی دیک ادووکات سرمربی این تیم به فدراسیون فوتبال اعلام شده که در این فهرست نام آندره ی آرشاوین نیز به چشم می خورد و در کل چهار بازیکن این تیم در تیم های اروپایی حضور دارند.
بر اساس توافق فدراسیونهای فوتبال ایران و روسیه دیدار دوستانه تیم های ملی دو کشور روز چهارشنبه 9 فوریه 2011 برابر با 20 بهمن 89 –ساعت 20 به وقت ابوظبی و 19:30 به وقت تهران در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار خواهد شد. این دومین بازی تیم ملی ایران در این ورزشگاه بعد از بازی ایران و برزیل در تاریخ 15 مهر 89 است.
بر اساس توافق فدراسیونهای فوتبال ایران و روسیه دیدار دوستانه تیم های ملی دو کشور روز چهارشنبه 9 فوریه 2011 برابر با 20 بهمن 89 –ساعت 20 به وقت ابوظبی و 19:30 به وقت تهران در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار خواهد شد. این دومین بازی تیم ملی ایران در این ورزشگاه بعد از بازی ایران و برزیل در تاریخ 15 مهر 89 است.
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