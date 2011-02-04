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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

امام جمعه موقت کرج:

نشانه های صدور فرهنگ انقلاب اسلامی این روزها کاملا مشهود است

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام غلامرضا کریمی گفت: با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری مردم کشورهای مسلمان، امروز نشانه های صدور فرهنگ انقلاب ایران را می توان در این کشورها دید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه موقت کرج در خطبه های این هفته نمازجمعه شهرستان کرج در جمع نمازگزاران اظهار داشت: هم اکنون نشانه های صدور انقلاب اسلامی ایران قابل مشاهده است و این موضوع نشان از صدور انقلاب ما به سایر کشورها دارد.

وی افزود: منظور از صدور انقلاب، در فرمایشات امام خمینی نیز صدور فرهنگ انقلاب بوده است و در حال حاضر شاهد هستیم که با گذشت بیش از 32 سال از وقوع انقلاب، فرهنگ آن به سایر کشورها نیز صادر شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: بیداری به وجود آمده در کشورهای معترض یک بیداری زودگذر نیست و همان طور که امام فرمودند این بیداری صدور فرهنگ انقلابی ماست.

وی گفت: جنبشهایی که امروز در یمن، مصر، الجزایر، اردن و .... رخ داده است نشان از بیداری ملتهای این کشورهاست.

امام جمعه موقت کرج بیان کرد: خداوند در قرآن به ظالمان هشدار داده است که حکومت آنان پایدار نخواهد بود.

وی در خصوص روابط مصر با اسرائیل نیز گفت: مردم متعصب مصر نمی توانند این رابطه را تحمل کنند.

خطیب خطبه های این هفته کرج همچنین با گرامیداشت ایام الله دهه فجر همه شهروندان و نمازگزاران را به حضو ر باشکوه دردر راهپیمایی دعوت کرد.

در پایان نماز جمعه این هفته کرج همگام با مردم سایر شهرهای ایران نمازگزاران کرجی در دفاع از ملتهای مسلمان و احقاق حقوق این افراد راهپیمایی کردند و شعار سر دادند.

کد مطلب 1245375

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