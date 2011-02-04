عزاداری هموطنان استانهای جنوبی در خیابانهای مشهد

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد ، زائران خوزستانی که از سه شنبه گذشته در قالب هیئتهای مذهبی و کاروانهای عزاداری به مشهد مقدس سفر کرده اند، طی آیین محلی به سوگ شمس الشموس نشستند.

در این میان برخی از هیئتهای عزاداری بوشهری در خیابانهای این شهر به صورت سنتی به عزاداری پرداختند.

این گزارش می افزاید، حضوردسته های عزاداری از استانهای یزد، همدان، گیلان، قم، مازندران، گلستان، اصفهان و برخی دیگر از استانهای کشورمان در مراسم پرشور عزاداری امروز ثامن الائمه (ع) پر رنگ بود.

همچنین در مراسم صبح امروز جمعه برخی از گروههای تعزیه خوانی اقدام به شبیه خوانی در میدان بیت المقدس این شهر کردند که با استقبال زائران و مجاوران این شهر مواجه شد.

مردم مشهد نیز در خیابانهای مرکزی این شهر با دادن نذری از میهمانان خود پذیرایی می کنند.

بر پایه این خبر عزاداری هیئتهای مذهبی مشهد در کنار کاروانهای سایر استانهای کشور ، از عصر امروز آغاز شده است.

گفتنی است، هم اکنون 3 میلیون عزادار در قالب هزاران دسته و هیئت مذهبی، در خیابانهای مشرف به حرم مطهر رضوی، مشغول عزاداری هستند.