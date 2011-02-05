محمد ملیلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر با صادقانه توصیف کردن صحبت های اخیرعلی کفاشیان در برنامه تلویزیونی 90 اظهار داشت: از اول هم معلوم بود که ایشان تمایلی برای ریاست فدراسیون فوتبال نداشتند و از بد حادثه این مسئولیت را پذیرفتند.

سرمربی پیشین تیم ملی اضافه کرد: از اینکه ایشان دریک برنامه تلویزیونی با صداقت تمام این واقعیت را با مردم درمیان گذاشتند به همان اندازه که به صداقت ایشان درود فرستادم به همان اندازه دلم برای ایشان سوخت چون ناخواسته مسئولیتی را به ایشان تحمیل کردند که اراده ای در آن نداشته است.

وی یادآور شد: در صحبت های آقای کفاشیان معلوم شد آنهایی که مدعی استقلال فدراسیون بودند و مدام این مسئله را بزرگنمایی می‌کردند، هرگز مستقل نبودند و همان زمان هم دخالت هایی از سوی سازمان در تصمیم گیری های فدراسیون وجود داشته است.

مایلی کهن با تاکید بر اینکه تصور نمی کند هیچ کسی در دنیا مستقل باشد، اظهار داشت: چطور ممکن است هزینه های یک فدراسیون را سازمان تامین کند، آن وقت انتظار نداشته باشیم سازمان در تصمیم گیری ها دخالت داشته باشد؟ بین سازمان و فدراسیون باید تعامل باشد و هیچ فدراسیونی نمی تواند ادعا کند که من مستقل از سازمان عمل کرده‌ام همانطور که با صحبت های کفاشیان معلوم شد استقلالی که آقایان مدعی آن هستند فقط در حد شعار بوده است.

سرمربی تیم فوتبال سایپا یادآور شد: 5 سال پیش رئیس وقت سازمان (محمد علی آبادی) مدعی بودند "نمی شود فدراسیون فوتبال یک جزیره خود مختار باشد" که همان زمان به ایشان گفتم البته فدراسیون فوتبال یکی از ادارات تربیت بدنی تابع شما هم نیست. در واقع می خواهم بگویم باید بین سازمان و فدراسیون همواره یک ارتباط دو سویه و تعامل دو جانبه بر قرار باشد و مستقل عمل کردن فدراسیون به نفع فوتبال نیست.

وی با بیان اینکه دعوای علی آبادی و دادکان بر سر "منیت ها" و "خودمحوری ها "بود ، اظهار داشت: در آن مقطع آقایان بدون اینکه به فکر منافع ملی باشند، به خاطر "منیت ها" باعث تضعیف و تخریب فوتبال شدند به طوری که بخشی از مشکلات امروز فوتبال ما به همین بی تدبیری ها برمی گردد.

مایلی کهن ادامه داد : به اعتقاد من رئیس قبلی فدراسیون از آنجا که می دانست دیگر سازمان تربیت بدنی تمایلی برای ماندن او ندارد بدون اینکه به منافع ملی فکرکند با طرح مسئله دخالت سازمان همه چیز را خراب کرد در حالیکه اگر ایشان می دانست که همچنان رئیس فدراسیون باقی می ماند حتی بیشتر از فدراسیون کفاشیان استقلال خود را از دست می داد.

سرمربی سایپا با ارزیابی عملکرد سه سال گذشته ریاست علی کفاشیان بر فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد : کفاشیان در بخش تدارکات تیم های ملی بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان عملکرد قابل قبولی داشت و به جز تیم امید در سایر رده ها در کار آماده سازی و پشتیبانی از تیم های ملی موفقیت آمیز بود. البته در دوره کفاشیان، در نوع قرارداد با مربیان تیم های ملی اشتباهات سنگینی وجود داشت که باعث شد پول های زیادی بابت این سوء مدیریت هدر برود.

وی اضافه کرد: در شرایطی که سرمربیگری تیم ملی برای مربیان یک امتیاز ویژه محسوب می شود ولی در دوره کفاشیان این مسئولیت براحتی در اختیار افرادی قرار گرفت که نه تنها نباید پولی بابت این همکاری از فدراسیون فوتبال دریافت می کردند بلکه حتی باید بابت نشستن بر روی نیمکت تیم ملی به فدراسیون پول هم پرداخت می کردند.

سرمربی پیشین تیم ملی تاکید کرد: متاسفانه برخی ها از صداقت و ماخوذ به حیا بودن کفاشیان سوء استفاده کردند و در مسئولیت هایی قرار گرفتند که هرگز در حد و اندازه های آن نبودند و امیدوارم در یک سال باقی مانده از دوره مدیریت کفاشیان دیگر از او اینگونه سوء استفاده نشود و دیگر سر او و فدراسیون فوتبال کلاه نرود.

مایلی کهن تاکید کرد: اگر کفاشیان می خواهد یک سال دیگر بماند و رویه سه سال گذشته را داشته باشد به نفع خودش و فوتبال است که همین امروز برود اما امیدوارم او از سه سال حضورش در فوتبال تجربه لازم را به دست آورده باشد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند. او باید از مشاوران کاربلد بهتری در کنار خود استفاده کند تا گرفتار سوء تدبیر در تصمیم گیری ها نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان با انتقاد از اظهارات مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در طرح برخی موضوعات درخصوص انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی اظهار داشت: آقای ترابیان مدعی شدند مسئولان فدراسیون فوتبال باید در انتخاب سرمربی تیم ملی عجله کنند تا مربیان مورد نظر ما با پیشنهادهای اغوا کننده از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به رو نشوند. من نمی دانم ایشان با چه هدفی اینگونه صحبت ها را مطرح می کنند و همه را عوام فرض کرده اند.

وی تاکید کرد: عالم و آدم می داند که عرب ها بیشتر از ما بابت مربی خارجی پول می دهند و شرایط کار در کشورهای عربی بهتر از ایران است . البته مدیریت عرب ها بهتر از ماست و بی جهت پول شان را دور نمی ریزند . اما اینکه ایشان می گویند اگر ما عجله نکنیم عرب ها مربیان مورد نظر ما را می گیرند ، حرف خنده داری است.

مایلی کهن تاکید کرد: به نظر من این حرف ها تنها نوعی بازارگرمی است برای بالا بردن نرخ مربیان خارجی . ایشان تصور نکنند همه عوام هستند و با اینگونه مراودات بیگانه اند .

وی یادآور شد: صرف پرداخت مبلغ هنگفت دلیل خوب و کارآمد بودن مربی خارجی نیست. فدراسیون فوتبال می تواند یک مربی خوب و کارنامه دار را با نرخ مناسب و نه بالا استخدام کند و با برخی اظهارنظرها از سوی مسئولان قیمت های کاذب برای مربیان خارجی درست نکند.

سرمربی سایپا با بیان اینکه کفاشیان باید نسبت به برخی از اطرافیان خود که مسئولیت های اصلی در فدراسیون فوتبال دارند تجدید نظر کند اظهار داشت : در چند سال اخیر همواره کفاشیان ناگزیر بوده با لبخند های تلخ پاسخگوی انتقادات به فدراسیون فوتبال باشد در حالیکه بسیاری از اطرافیان او در بردها دنبال مطرح کردن خودشان هستند و در شکست ها خبری از آنها نیست و کفاشیان را جلو می اندازند.

مایلی کهن در پاسخ به این سئوال که آیا قصد دارد در انتخابات آینده برای ریاست فدراسیون شرکت کند یا نه گفت : در حال حاضر تنها به مربیگری فکر می کنم و هر وقت زمان انتخابات فرا رسید درباره شرکت در آن تصمیم می گیرم . به هرحال بنده بواسطه سال های طولانی حضور در ورزش کشور و تجربه مدیریت در بخش های مختلف همواره طرح هایی برای توسعه سخت افزاری ، فنی ، اقتصادی ، علمی و ... فوتبال داشتم که آنها را بیان کرده ام و در هر مسئولیتی که باشم برپایه همین دیدگاه ها عمل خواهم کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود بی توجهی برخی مسئولان نسبت به رفع مشکلات همیشگی در ورزش نظیر مسائل تحصیلی، نظام وظیفه و معیشتی ورزشکاران را موانعی جدی بر سر راه پیشرفت ورزش کشورعنوان کرد و افزود : سال هاست ورزش کشور با اینگونه مشکلات دست و پنجه نرم می کند و هیچکدام از مسئولان از اعضای فراکسیون مجلس گرفته تا مسئولان ورزش کشور که داعیه دلسوزی برای ورزش را دارند پیشگام حل این مشکلات نمی شوند.

مایلی کهن افزود : به طور نمونه یکی از مشکلاتی که 30 سال است در ورزش کشور وجود دارد و به نوعی تمامی تیم های ورزشی ما با آن رو به رو هستند و هیچ مسئولی نیز توجهی به آن ندارد موضوع خروج از کشور ورزشکاران تیم های ملی است.

سرمربی سایپا افزود: چرا نمایندگان مجلس نظیر آقای یحیی زاده ، دهقان ، ناطق نوری ، امیدوار رضایی ، نجف نژاد و کسانی که دستی بر آتش ورزش دارند ترتیبی اتخاذ نمی کنند که یک بار برای همیشه این مشکل به طور ریشه ای حل شود تا ورزشکار و قهرمان اضطراب خروج از کشور را نداشته باشد و هر دوره به جای حضور در اردوی تیم ملی در راهروهای سازمان نظام وظیفه به دنبال مشکلات خروجی خود نباشد؟

مایلی کهن در پایان تصریح کرد : اینگونه مسائل باعث می شود خودمان تیم های ملی را تضعیف کنیم . البته شاید این موضوع فراتر از اختیارات نمایندگان محترم مجلس باشد ولی می تواند حداقل از طریق آنان پیگیری شود تا به راه حلی دائمی برای رفع این مشکل منتهی شود تا هر بار برای شرکت در رویدادهای خارجی ورزشکاران تیم های جوانان و امید با تشویش اعزام رو به رونباشند.