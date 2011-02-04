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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

مردم امروز بیش از گذشته به احیای سیره اهل بیت(ع) نیاز دارند

مردم امروز بیش از گذشته به احیای سیره اهل بیت(ع) نیاز دارند

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بجنورد گفت: امروز بیش از گذشته ما به احیای سیره و سنت پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیازمندیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام  علی اکبر اسحاق زاده در آیین عبادی – سیاسی این هفته بجنورد اظهار داشت: افراد، خانواده ها، مسئولان و کارگزاران و همه آحاد ملت مسلمان باید بیش از گذشته با سیره زندگانی آن بزرگان آشنا شده و برای نزدیکتر شدن به آن تلاش کنند.
 
وی تصریح کرد: اگر می بینیم دنیای کفر بیش از گذشته به چهره نورانی این پیامبر آسمانی حمله کرده و از همه ابزارهای نوشتاری و هنری و مزدوران خود برای این مقصود استفاده می کند به این دلیل است که می بینند روز بروز بر علاقمندان به این پیامبر و پیامهای دلنشین و کتاب آسمانی او یعنی قرآن کریم در بین جوانان و دانشمندان دنیا افزوده می شود. لذا احساس خطر کرده و به غلط تصور می کنند با این اقدامات می توانند جلوی رشد اسلام و محبوبیت اسلام را بگیرند.

امام جمعه موقت بجنورد در ادامه گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی  برای ایران مملو از برکت است.

حجت الاسلام اسحاق زاده افزود: خانواده ها باید فرزندان خود را با محرومیت های قبل از انقلاب اسلامی آشنا کنند و دستاوردها ی انقلاب اسلامی را به آنان بیاموزند.

وی انقلاب مردم  تونس را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: روح دهه فجر همیشه پا برجاست و باعث  بیداری و ظلم ستیزی جهانیان می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را گامی اساسی در  صرفه جویی دانست و وحدت آحاد جامعه برای اجرای هرچه بهتر این قانون را خواستار شد.

خطیب موقت نماز جمعه بجنورد، به عنوان امری شیطانی یاد کرد و خاطرنشان کرد: دین اسلام با تبعیض نژادی مخالف است و تفاوت لهجه، محل زندگی  و رنگ پوست نباید باعث اختلاف شود.
کد مطلب 1245391

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