سومین کنگره شعر عاشورایی در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در این کنگره پیرامون نهضت حسینی مطالبی را عنوان کرد و اظهار داشت: صحنه عاشورا صحنه ولایتمداری و بصیرت است صحنه‌ای که همه فدای ولی خدا شدند.

حجت الاسلام علی خادمی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ عاشورا در جامعه، افزود: جامعه امروز به شعر، نوحه و مدیحه‌‌ای که بتواند مفاهیم بلند عاشورا و نهضت امام حسین(ع) را به شنوندگان منتقل کند نیازمند است.

وی با تشریح اهداف برگزاری سومین کنگره شعر عاشورایی، یادآور شد: ارتقاء و گسترش فرهنگ عاشورا یکی از اهداف برگزاری سومین کنگره شعر عاشورایی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: گسترش فرهنگ عاشورایی با ابزارهای گوناگونی امکان‌پذیر است اما ابزار هنر و ادبیات یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتقاء و گسترش این فرهنگ است.

حجت الاسلام خادمی تصریح کرد: برگزاری کنگره شعر عاشورایی راهی برای نشان دادن اشعار صحیح عاشورایی و ثبت اشعاری با مضامین عالی برای استفاده مداحان و شعرای اهل بیت(ع) از این متون با ارزش دینی است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان هدایایی به آثار برگزیده اهداء شد.